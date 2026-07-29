La USC agota más plazas tras el cuarto llamamiento de la CIUG: estas son las 17 carreras que aún admiten alumnos
A pesar del cierre de plazas en varios grados, la USC mantiene 17 opciones disponibles para futuros estudiantes en sus campus gallegos
Diego Mosteiro Riveiro
La CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) publicó el pasado 27 de julio la relación de titulaciones que ya han agotado todas sus plazas para el curso 2026/27. En el cuarto llamamiento se sumaron tres grados más a esta lista: dos pertenecientes al campus de Lugo y uno al campus de Santiago de Compostela. Aun así, todavía hay 17 titulaciones en las que es posible obtener una plaza.
Titulaciones que han cubierto sus plazas
En el cuarto llamamiento cerraron entre el Campus compostelano y el Campus lucense un total de cuatro titulaciones. En el Campus compostelano: Grao en Lingua e Literatura Inglesas (5,000). Mientras que en el campus de Lugo se cerraron: Simultaneidade dos Graos de Enxeñaría Agrícola e Agroalimentación e Enxeñaría Forestal (5,000) y el Grao Aberto USC Enxeñarías (5,100).
Titulaciones todavía disponibles
Tras el último llamamiento todavía quedan titulaciones con plazas disponibles en ambos campus. En el Campus de la USC en Santiago de Compostela aún quedan disponibles las siguientes titulaciones: Ciencia Política e da Administración (9,114), Economía (5,000), Filoloxía Clásica (7,076), Historia da Arte (6,908), Lingua e Literatura Españolas (9,530), Lingua e Literatura Galegas (6,824), Lingua e Literatura Modernas (5,340), Relaciós Laborais e Recursos Humanos (5,180), Traballo Social (8,036) y cerrando con Xeografía e Ordenación do Territorio (5,138).
Asimismo, en el Campus universitario de Lugo siguen quedando plaza en: Administración e Dirección de Empresas (5,000), Enxeñaría Civil (5,000), Enxeñaría Forestal e do Medio Natural (5,220), Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais (5,572), Relacións Laborais e Recursos Humanos (5,634), Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria (5,020) y por último en Paisaxe (5,000).
Con este cuarto llamamiento, la oferta de plazas en la USC continúa reduciéndose a medida que avanza el proceso de admisión para el curso 2026/27. No obstante, los futuros estudiantes que todavía no hayan obtenido una plaza disponen aún de 17 titulaciones con vacantes entre los campus de Santiago de Compostela y Lugo, a la espera de los próximos movimientos en las listas de admisión.
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