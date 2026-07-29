Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Verán CampUSC, conxugar o lecer cos valores cívicos na Universidade de Santiago

Trátase dunha nova edición do programa de conciliación familiar e laboral nos períodos non lectivos, salvo agosto

Foto de familia dos participantes no Verán CampUSC xunto coa reitora Rosa Crujeiras

Foto de familia dos participantes no Verán CampUSC xunto coa reitora Rosa Crujeiras / Santi Alvite

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Correo Gallego

Santiago

A USC, a través da súa fundación, segue a desenvolver no campus universitario o Verán CampUSC 2026, o programa de conciliación familiar do período non lectivo.

Os nenos que participan nesta quenda recibiron este mércores a visita da reitora Rosa Crujeiras e da vicerreitora de Estudantes, Lorena Añón, con quen departiron nunha animada conversa e aproveitaron para suxerir novas actividades en futuras edicións.

Estiveron ademais acompañadas do xerente da Fundación USC, Óscar Hermida, e do director do programa, Anxo Tarrío.

Ao remate do encontro, o grupo marchou ao Colexio de Fonseca para realizar unha visita ao patrimonio cultural universitario.

Noticias relacionadas y más

Neste programa, no que colabora o Concello de Santiago, os rapaces e rapazas coñecen unha importante base de actividades deportivas tradicionais e alternativas, ademais de realizar diferentes obradoiros artísticos e saídas culturais e de natureza, organizadas con criterios psicopedagóxicos e de perspectiva de xénero

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
  2. Fuegos del Apóstol 2026: dónde ver el espectáculo en Santiago sin aglomeraciones
  3. Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol
  4. Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»
  5. Sale a subasta por 14.201 euros de deuda una vivienda de la Casa das Pomas, en pleno casco histórico de Santiago
  6. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  7. O tempo deunos a razón': el Concello de Santiago celebra su nueva victoria judicial frente a las viviendas turísticas
  8. No todos los santiagueses disfrutan de sus fiestas: 'Son unos días muy estresantes para nosotros

Verán CampUSC, conxugar o lecer cos valores cívicos na Universidade de Santiago

Verán CampUSC, conxugar o lecer cos valores cívicos na Universidade de Santiago

Stela, o sistema de transporte público de Santiago que aposta por unha mobilidade "en rede e multimodal"

Stela, o sistema de transporte público de Santiago que aposta por unha mobilidade "en rede e multimodal"

El alquiler cambia desde mañana en Santiago: así te afecta la nueva declaración de zona tensionada

El alquiler cambia desde mañana en Santiago: así te afecta la nueva declaración de zona tensionada

La USC agota más plazas tras el quinto llamamiento de la CIUG: estas son las 16 carreras que aún admiten alumnos

La USC agota más plazas tras el quinto llamamiento de la CIUG: estas son las 16 carreras que aún admiten alumnos

Constitúese o Foro de Turismo Sustentable para buscar o equilibrio entre a veciñanza e os visitantes

Constitúese o Foro de Turismo Sustentable para buscar o equilibrio entre a veciñanza e os visitantes

Outono Códax 2026 anuncia conciertos en Santiago de Kitty, Daisy & Lewis y The Fuzztones

Outono Códax 2026 anuncia conciertos en Santiago de Kitty, Daisy & Lewis y The Fuzztones

O Pazo de Raxoi engalánase para acoller os nenos saharauís

O Pazo de Raxoi engalánase para acoller os nenos saharauís

‘Troca e retroca’, Santiago impulsa coa asociación Acougo un novo programa "para unha infancia igualitaria"

‘Troca e retroca’, Santiago impulsa coa asociación Acougo un novo programa "para unha infancia igualitaria"
Tracking Pixel Contents