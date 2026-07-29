Verán CampUSC, conxugar o lecer cos valores cívicos na Universidade de Santiago
Trátase dunha nova edición do programa de conciliación familiar e laboral nos períodos non lectivos, salvo agosto
A USC, a través da súa fundación, segue a desenvolver no campus universitario o Verán CampUSC 2026, o programa de conciliación familiar do período non lectivo.
Os nenos que participan nesta quenda recibiron este mércores a visita da reitora Rosa Crujeiras e da vicerreitora de Estudantes, Lorena Añón, con quen departiron nunha animada conversa e aproveitaron para suxerir novas actividades en futuras edicións.
Estiveron ademais acompañadas do xerente da Fundación USC, Óscar Hermida, e do director do programa, Anxo Tarrío.
Ao remate do encontro, o grupo marchou ao Colexio de Fonseca para realizar unha visita ao patrimonio cultural universitario.
Neste programa, no que colabora o Concello de Santiago, os rapaces e rapazas coñecen unha importante base de actividades deportivas tradicionais e alternativas, ademais de realizar diferentes obradoiros artísticos e saídas culturais e de natureza, organizadas con criterios psicopedagóxicos e de perspectiva de xénero.
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