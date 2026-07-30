Prohibido llenar piscinas y lavar coches en Santiago: el Concello activa restricciones por la falta de agua

Debido a la situación actual de "diminución das reservas de auga" y con la finalidad de garantizar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano y usos esenciales, el Concello de Santiago ha puesto en marcha una batería de medidas extraordinarias para reducir el consumo de agua.

Las restricciones, que entran en vigor desde este miércoles y permanecerán activas hasta que mejore la situación, incluyen la prohibición de llenar total o parcialmente piscinas privadas, el lavado de vehículos con agua de la red municipal -salvo en los negocios autorizados para ello- y el riego de jardines, zonas verdes, huertas y espacios ornamentales con agua potable, excepto cuando sea imprescindible para evitar la muerte de árboles o arbustos.

Además, el Concello también ordena mantener cerradas las fuentes ornamentales abastecidas con agua potable que no dispongan de un sistema de recirculación.

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Junto a estas prohibiciones, el Concello hace un llamamiento a toda la ciudadanía para realizar un uso responsable del agua, evitando consumos innecesarios tanto en los hogares como en los establecimientos comerciales.