Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Prohibido llenar piscinas y lavar coches en Santiago: el Concello activa restricciones por la falta de agua

El Concello también limita el riego de jardines y obliga a cerrar las fuentes ornamentales sin recirculación para garantizar el abastecimiento de agua potable

Imagen de archivo de unos jóvenes disfrutando en la piscina

Imagen de archivo de unos jóvenes disfrutando en la piscina / Miguel Toña / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucía Martínez

Lucía Martínez

Debido a la situación actual de "diminución das reservas de auga" y con la finalidad de garantizar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano y usos esenciales, el Concello de Santiago ha puesto en marcha una batería de medidas extraordinarias para reducir el consumo de agua.

Las restricciones, que entran en vigor desde este miércoles y permanecerán activas hasta que mejore la situación, incluyen la prohibición de llenar total o parcialmente piscinas privadas, el lavado de vehículos con agua de la red municipal -salvo en los negocios autorizados para ello- y el riego de jardines, zonas verdes, huertas y espacios ornamentales con agua potable, excepto cuando sea imprescindible para evitar la muerte de árboles o arbustos.

Además, el Concello también ordena mantener cerradas las fuentes ornamentales abastecidas con agua potable que no dispongan de un sistema de recirculación.

Noticias relacionadas

Junto a estas prohibiciones, el Concello hace un llamamiento a toda la ciudadanía para realizar un uso responsable del agua, evitando consumos innecesarios tanto en los hogares como en los establecimientos comerciales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents