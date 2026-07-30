¿Quién paga y cuánto cuesta la nueva base y 10 rutas de Wizz Air en Santiago?: esta es la fórmula de Concello, Xunta y Aena

Wizz Air anunció este jueves 30 de julio una base con uno de sus A321neo a partir de febrero en el aeropuerto de Lavacolla, coincidiendo con el nuevo año Xacobeo y gracias al apoyo de Xunta y Concello de Santiago.

Así, la compañía húngara aterriza por primera vez en Galicia con vuelos a Madrid (dos frecuencias semanales), Valencia y Bilbao (cuatro) desde finales de octubre; Varsovia-Modlin y Roma-Fiumicino (dos semanales) desde diciembre y hasta cinco rutas nacionales con la llegada de la aeronave en febrero: Málaga (diario) Zaragoza (tres semanales), Fuerteventura, Tenerife-Norte y Gran Canaria, estos dos últimos compitiendo con el puente aéreo de Binter desde Peinador con 100 vuelos al mes.

El anuncio en el Pazo de Raxoi contó con una nutrida representación institucional. El conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, acompañado por el director xeral de Turismo, Xosé Merelles, y la de Mobilidade, Judit Fontenla. Por parte del ayuntamiento compostelano la alcaldesa, Goretti Sanmartín, la concelleira de Turismo, Miriam Louzao y los ediles no adscritos expulsados del PSdeG-PSOE hace un año. Por parte de la compañía acudieron el director de rutas, Samuel Ferrera, y la directora comercial, la santiaguesa Silvia Mosquera. Por parte de Aena acudieron el director de Datos y Mercado Aeronáutico, Ignacio Biosca, y el de la terminal, Marcos Díaz.

Nuevas rutas nacionales desde la base de Wizz Air en Santiago / V. Currás

Todos ellos elogiaron la «gran colaboración» entre las administraciones, las únicas de Galicia que han alcanzado un acuerdo de este tipo, así como el «papel transversal que ha jugado Aena» al coordinar las demandas de todos. Los gobiernos autonómico y santiagués cargaron la semana pasada contra A Coruña por el nuevo contrato de la mano de Inditex para atar nueve rutas este mismo año.

Reducción de requisitos y contrato sin licitación

Más allá de las buenas palabras mutuas y la celebración de «un día feliz para Santiago y toda Galicia», la gran incógnita residía en cómo se sufragará dicha apuesta tras meses de trabajo. La Xunta de Galicia aportará 200.000 euros para promoción en destino en las rutas de Varsovia y Roma, al ser las dos elegidas por el gobierno de Santiago para esta ayuda anunciada por Calvo en invierno. Esta partida se completará con parte de los 1,2 millones de euros reservados por Incolsa, la empresa municipal de turismo, para campañas de marketing internacional. Esta cifra creció gracias a la implantación de la tasa turística en la urbe.

«Entra dentro desta cantidade, non está pechado e perfilado de todo», explicaba la concelleira Louzao. Sin embargo, no habrá licitación pública para estas ayudas. «Non é a nosa idea, nós temos outros procesos de negociación que están recollidos na Lei de Contratos e facemos negociados sen publicidade», añadía sobre la falta de transparencia de estas ayudas».Tanto Calvo como Merelles avanzaron que la tramitación sería «inminente» al ser un contrato sin gran complejidad, pero no se cifró el importe total.

A ello se suma la crucial modificación realizada por Aena el pasado diciembre para su plan de bonificaciones en aeropuertos regionales. El gestor aeroportuario elevó de 3 a 3,5 millones de viajeros el techo para disfrutar de la gratuidad en las tasas de seguridad, PMR y seguridad; lo que permitió incluir a la terminal compostelana en la misma categoría que Peinador, Alvedro y otros que no llegan a los 10.000 pasajeros mensuales. De esta forma tendrá exenciones de hasta 12 euros por cada usuario hasta invierno de 2028. Los billetes lanzados en estas rutas parten desde los 15 y 25 euros por vuelo.

Críticas a la coordinación

El anuncio llegó este jueves sin previo aviso al resto de miembros del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia. Preguntada por esta falta de estrategia común, Louzao alegó que las rutas a Polonia e Italia que se iniciarán no eran demandadas por Vigo y ACoruña.Sin embargo, sí que obvió que las de Málaga,Valencia o Bilbao son pretendidas por ambos concellos y las de Canarias cuentan con una oferta asentada por parte de Binter que se ve ahora en peligro.

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«Era mellor ir a outros destinos», alegaba la edil del BNG, al tiempo que exigía a la Xunta que asumiera la coordinación «cunha visión estratéxica e cunha visión responsable». Hoy, esa visión responsable ha dado paso a un anuncio que deja a Peinador definitivamente esquinado.