Las Fiestas del Apóstol entran en su recta final: estos son los planes imprescindibles de este jueves en Santiago

Las Fiestas del Apóstol se acercan a su final. Tras jornadas llenas de actividades culturales para todos los públicos en Santiago de Compostela, como por ejemplo el cine al aire libre, la Festa Pícara para los más pequeños o los conciertos en la Plaza de la Quintana, las Fiestas ya están cerca de su final. Sin embargo, la programación de hoy incluye el broche de oro final a Compostela Cinema con la proyección de sus últimas dos películas, el concierto de Shego y más eventos culturales repartidos por la ciudad. Desde EL CORREO GALLEGO te traemos toda la información para que puedas exprimir estos últimos días de las Fiestas del Apóstol 2026.

Última jornada de Compostela Cinema

Tras el éxito de las proyecciones de películas para todos los públicos en distintos puntos de la capital gallega, llega la última jornada de cine al aire libre en Santiago de Compostela. Hoy se proyectarán las películas de Nocturna y Rondallas. Con el horario habitual comenzando a las 20:00 de la tarde la primera proyección y 22:00 de la noche para la segunda, el último día del Compostela Cinema se traslada hasta el Parque Eugenio Granell.

El largometraje de animación dirigido por Adrià García y Víctor Maldonado, Nocturna, una aventura mágica sigue el viaje de Tim, un niño huérfano que se enfrenta a su miedo a la oscuridad cuando descubre que las estrellas comienzan a desaparecer del cielo. Acompañado por las criaturas que habitan el misterioso mundo de la noche, emprende una aventura para recuperar su estrella favorita y descubrir el valor que se esconde tras sus propios temores. La cinta combina la fantasía y la aventura con una propuesta visual llena de imaginación y sensibilidad, convirtiéndose en una de las obras más destacadas de la animación española.

Cartel Película Nocturna / Prime Video

Para cerrar las proyecciones al aire libre una película gallega será la elegida. Dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, Rondallas sigue la historia de un pequeño pueblo marinero gallego que, tras una tragedia que marca a toda la comunidad, decide recuperar la ilusión a través de su tradicional agrupación musical. La cinta combina el drama, la comedia y la música en un relato coral sobre la memoria, la superación y la importancia de los vínculos colectivos. Con una mirada cercana y emotiva, la película reivindica las tradiciones populares y ofrece una propuesta llena de sensibilidad sobre la capacidad de un pueblo para volver a encontrar la esperanza.

Cartel de 'Rondallas' / Cedida

Sin duda estas jornadas de proyecciones al aire libre han hecho que el cine se acerque más a la ciudadanía compostelana de todas las edades. La mezcla de ofrecer películas para todas las edades, pero con una enseñanza al principio y un cine más pensado para la gente adulta después ha logrado una combinación que seguro que se repetirá en un futuro en Santiago de Compostela.

La gran cita musical del día

Shego será la encargada de hacer vibrar la Plaza de la Quintana a partir de las 21:00 horas. La banda madrileña reunirá a cientos de espectadores en un concierto que se perfila como uno de los grandes atractivos musicales de la jornada dentro de la programación de las Fiestas del Apóstol 2026. Con un directo intenso y cargado de personalidad, el grupo promete convertir este emblemático escenario compostelano en un punto de encuentro para los amantes del pop-rock más enérgico.

El cuarteto, que se ha consolidado como una de las formaciones emergentes con mayor proyección del panorama nacional, ofrecerá un repertorio en el que no faltarán algunos de sus temas más conocidos, como No puedo más, La fiesta o Vicente. Canciones que combinan melodías pegadizas con guitarras contundentes y letras cargadas de ironía y frescura, sello distintivo de una banda que ha logrado conectar con un público cada vez más amplio.

Shego: Raquel Cerro, Irenegarry, Charlotte Augusteijn y Elena Sabio. / Adri Cuerdo (Ernie Records)

Los asistentes podrán disfrutar de una actuación marcada por el pop-rock, la actitud punk y la energía que caracteriza a Shego. Su puesta en escena, desenfadada y potente, promete mantener el ritmo de principio a fin y convertir la Plaza de la Quintana en un auténtico espacio de celebración colectiva.

La cita se presenta como una oportunidad para disfrutar en directo de una de las bandas más destacadas de la nueva escena independiente española. La fuerza escénica de Shego, unida al ambiente festivo que se vive estos días en Santiago, hará de esta actuación una de las noches más esperadas del programa musical del Apóstol. Todo apunta a que el público responderá con una plaza repleta y una velada en la que la música y la energía serán las grandes protagonistas.

Otras actividades

Desde las 10:00 horas de esta mañana se ha podido disfrutar de la Alborada a cargo del grupo A.C. Pena Maior de Marrozos, que han realizado el recorrido desde Conxo hasta la Plaza de Fonseca. A partir de las 17:00 se celebrará el Electrofauna 2026 en el Parque de Vista Alegre los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto, con una programación que combinará conciertos, actividades culturales y propuestas vinculadas a la naturaleza. El cartel musical contará con artistas internacionales como Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, Nuevos Ríos y Tiraya, además de nombres destacados de la escena gallega como Catuxa Salom, High Paw, Lume, Peitoescuro, Terrae, XianPais y Zeltia Ire Vire. El festival también incluirá talleres, rutas, proyecciones, danza, actividades infantiles y una jornada de puertas abiertas en el Museo de Historia Natural de la USC. Las entradas ya están disponibles por 12 euros en venta anticipada por tiempo limitado.

Asimismo, la agenda cultural de hoy incluye también un espacio de ajedrez al aire libre, este espacio estará ubicado en el Parque de la Alameda y se podrá jugar desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas. Por último, a las 22:00 horas actuará la Orquesta Costa Dorada en el Parque de la Alameda, dando por finalizada así la programación para esta penúltima jornada de las Fiestas del Apóstol.

Noria en el Parque de la Alameda con la Catedral de fondo / ECG

Con la programación de hoy, las Fiestas del Apóstol encaran ya su recta final. Mañana Santiago vivirá la última jornada de unas celebraciones que, un año más, han llenado las calles de música, cine y actividades para todos los públicos. El cierre llegará con una agenda repleta de propuestas, entre las que destaca uno de los conciertos más esperados de esta edición: la actuación de la banda muresana The Rapants. El grupo pondrá el broche musical a las fiestas en una noche que se espera multitudinaria y que servirá para despedir el Apóstol 2026 hasta el próximo año.