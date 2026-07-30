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Los fuegos de fin de fiesta del Apóstol modifican el tráfico en Santiago: estas son las calles afectadas

Tras diez días de celebración, las Fiestas del Apóstol llegan a su fin este viernes 31 con el tradicional espectáculo pirotécnico

Los fuegos pequeños pondrán el broche final a las Fiestas del Apóstol

Los fuegos pequeños pondrán el broche final a las Fiestas del Apóstol / Jesús Prieto

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Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

Las Fiestas del Apóstol concluyen este viernes 31 de julio tras diez días intensos de celebración en Santiago. El broche final a las celebraciones de este año lo pondrán el concierto de The Rapants en la Praza da Quintana y, como no, el lanzamiento de los fuegos pequeños.

El tradicional espectáculo pirotécnico de fin de fiestas tendrá lugar a las 23.30 horas desde la escalinata del campus universitario y traerá consigo varias modificaciones en el tráfico de la capital gallega.

Modificaciones en el tráfico

Desde las 8.00 horas del propio viernes quedará cortado al tráfico peatonal el Paseo da Ferradura, así como las zonas cercanas, que estarán debidamente valladas. Además, también permanecerá cerrado el parque infantil situado en la avenida de Compostela.

Paseo da Ferradura do parque da Alameda de Santiago

Paseo da Ferradura en la Alameda de Santiago / Antonio Hernández

A partir de las 23.00 h. quedarán cortadas al tráfico las avenidas da Coruña y de Compostela, en el tramo comprendido entre la avenida das Ciencias y la avenida das Burgas, por lo que el tráfico que suba por esta última deberá girar obligatoriamente a la izquierda en dirección al Cruceiro do Gaio. También se prohíbe el aparcamiento en la zona desde las 8.00 horas hasta la 1.00 h. del sábado.

En relación al público que presencie los fuegos desde el campus sur, el Concello pide que, una vez concluya el espectáculo pirotécnico, no utilicen las escalinatas de acceso a la Alameda ni entren en el perímetro de seguridad hasta que los efectivos policiales y de Protección Civil indiquen que se puede subir sin peligro.

Durante toda la jornada miembros de la Policía y de Protección Civil estarán presentes en la zona para guiar a vehículos y viandantes y aclarar cualquier problema o duda.

Corte en Salgueiriños

Por otro lado, la rúa de Salgueiriños de Abaixo estará cortada al tráfico a la altura del número 43 desde el lunes 3 al jueves 6 de agosto en horario de 8.00 a 19.00 h. por la realización de unas obras de canalización de gas.

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Dado que este tramo de la vía es de un solo sentido, únicamente se permitirá el acceso desde la rúa da Queimada a los garajes afectados, con entrada y salida desde este punto.

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