El humorista Goyo Jiménez anuncia fechas en Santiago, Vilagarcía y Vigo con su nuevo espectáculo

El conocido humorista, actor y guionista Goyo Jiménez anuncia su regreso a Santiago con su nueva gira por Galicia. Y ya hay entradas a la venta para ver un espectáculo llamado "América Forever: The final refrito" que hila parte de su agenda.

Era Trump, más salsa

Goyo Jiménez (Melila, 1970) ofrece su humor en la capital gallega el jueves 26 de noviembre en el Auditorio Abanca de Santiago, cita con entradas ya a la venta desde 26 euros (a 22 € con movilidad reducida), el viernes 27 de noviembre llega al Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa (desde 28 €) y el sábado 28 al Auditorio Mar de Vigo (desde 31 €).

Dicho show ofrece una recopilación con skecthes de su trilogía cómica "Aiguantulivinamérica", que tiene un punto de salsa extra tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y es parte del catálogo más famoso de su repertorio.

Gran eco en redes y Youtube

Goyo Jiménez suma 159.000 followers en Instagram, 411.000 en X (ahí se define como "Humorista. Hablo en público y se ríen. Sigo investigando por qué") y 97.000 en Facebook. Más allá de sus giras escénicas, buena parte de su fama viene del eco de sus intervenciones en "El Club de la Comedia", formato de Canal Plus que luego pasó a Atresplayer, trampolín de vídeos suyos de eco masivo, como el clip titulado "A los tíos no nos gusta bailar", que supera los 10 millones de visualizaciones o "Me da vergüenza del más allá español", con más de 9 millones.

Otros nexos con Galicia

Además de sus giras, el humorista, actor y guionista tiene otros nexos con Galicia. En julio de 2023, Goyo Jiménez 'compitió' contra Galicia a nivel televisivo al apadrinar a Yepes (La Mancha), pueblo en duelo con Brion dentro del programa de TVE "El Grand Prix", cita donde la localidad gallega tuvo por madrina a Carolina Iglesias.

Y en 2021, dentro del formato "Un país para reírlo" (La 2; TVE) viajó a tierras gallegas de la mano de Teté Delgado para charlar también con David Amor, Percebes y Grelos (Carolina Iglesias), Carlos Blanco, Rafa Durán y Roberto Vilar.