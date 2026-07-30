Un incendio en un piso del Ensanche moviliza a los Bomberos de Santiago a primera hora de este jueves
Un particular alertó del incendio en el último piso del número 8 de la rúa Santiago de Guayaquil, desde donde salían llamas y una intensa columna de humo visible desde distintos puntos del Ensanche
Un incendio registrado a primera hora de este jueves en un piso de la rúa Santiago de Guayaquil, en el Ensanche compostelano, movilizó a los Bomberos de Santiago. Según informa el 112 Galicia, fue un particular quien alertó del fuego en torno a las 7.02 horas en el quinto y último piso del número 8, desde donde salían llamas y una intensa columna de humo que era visible desde distintos puntos de la ciudad.
Según informaron fuentes de los Bomberos de Santiago a EL CORREO GALLEGO, el incendio se originó en la última planta del edificio. Aunque la vivienda estaba habitada, en el momento del suceso no había nadie en su interior.
A su llegada, los efectivos accedieron al inmueble por el interior del edificio y lograron extinguir y controlar el fuego. Los vecinos ya habían abandonado el inmueble por sus propios medios, por lo que, según explican, "non houbo que facer traballos de evacuación".
Las mismas fuentes señalaron que el incendio parecía llevar ya un tiempo activo cuando llegaron al lugar de los hechos y que calcinó prácticamente por completo una de las estancias de la vivienda, aunque no han podido confirmar si se trataba del salón o de una habitación.
Afortunadamente, y a pesar de la espectacularidad del incendio, no se han registrado daños personales. El humo afectó principalmente a la quinta planta del edificio.
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