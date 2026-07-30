Dos investigadores de la USC premiados por el Ministerio de Ciencia en reconocimiento a su trayectoria

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha concedido los Premios Nacionales de Investigación, con los que reconoce la excelencia científica y la contribución al avance del conocimineto de investigadores e investigadoras. Entre los premiados se encuentran dos investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC): Ángel María Carracedo Álvarez, en el ámbito de la medicina forense y genómica y Carmen Isabel Álvarez Lorenzo, en el ámbito de la ciencia de los materiales biomédicos.

Estos premios reconocen el mérito de aquellas personas investigadoras españolas con una destacada trayectoria científica. Los 10 premios otorgados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han sido dotados de una cuantía económica de 30.000 euros cada uno.

La ministra, Diana Morant, ha afirmado que "estos premios reconocen el mérito de quienes son distinguidos, pero también ponen de manifiesto la fortaleza del sistema público de ciencia, que impulsa el talento, fomenta la excelencia y sitúa a España entre los países que lideran la investigación internacional".

Nuestros premiados

El área de las Ciencias de la Salud y Medicina es una de las más significativas dentro de estos galardones. Este año el Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón, ha sido concedido a Ángel María Carracedo Álvarez, por su destacada trayectoria en el ámbito de la medicina forense y genómica. Carracedo es catedrático de Medicina Legal en la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Asimismo, el Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera, en el área de las Ciencias Físicas, de los Materiales y la Tierra también lo ganó una investigadora de la USC, Carmen Isabel Álvarez Lorenzo, este premio le fue otorgado por la larga y destacada trayectoria que tiene en el ámbito de la ciencia de los materiales biomédicos. Carmen Isabel es la catedrática de la Universidade de Santiago de Compostela y a su vez es la directora del Instituto de Materiales de la USC (iMATUS).

También cabe destacar que la USC no fue la única universidad gallega premiada, puesto que la UDC consiguió llevarse un galardón. Laura Castro Santos recibió el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángeles Alvariño, en el área de las Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, por su trayectoria académica excelente en el desarrollo de tecnologías emergentes. Laura es catedrática de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (UDC).

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Con estos galardones, el Ministerio reafirma la proyección internacional de la I+D+i española y la comunidad científica gallega se consolida como referente. Como destacó la ministra Diana Morant, el reconocimiento a figuras como Carracedo, Álvarez Lorenzo y Castro Santos no solo premia el talento individual, sino que pone de manifiesto la solidez de un sistema público de ciencia capaz de liderar el avance del conocimiento en ámbitos tan vitales como la medicina, los nuevos materiales y las tecnologías del futuro.