El adiós de los jesuitas a Santiago después de más de 100 años en la ciudad

Santiago se une a las ciudades españolas que durante los últimos meses se despiden de los jesuitas. Gijón, Zaragoza y Murcia son algunas de las que preceden a la capital de Galicia. La Compañía de Jesús pone fin a su etapa en Santiago después de más de un siglo de presencia en la iglesia y comunidad de San Agustín de Santiago de Compostela.

Los tres sacerdotes de la orden en Compostela no abandonan sus puestos por la edad, sino porque uno de ellos comenzará su etapa de labor misionera en México. Al no tener suficientes jóvenes jesuitas dedicados a la oración, los superiores de la orden decidieron que la mejor opción era reorganizar a los otros dos sacerdotes en nuevos destinos. "Basta con que uno de nosotros se ponga enfermo para que el otro tenga que cuidarle y no se pueda dedicar a su servicio", indica a EL CORREO GALLEGO Fernando Galligo, sacerdote jesuita en Santiago.

Mientras que México pasará a ser el destino pastoral de uno de los sacerdotes, los otros dos que oficiaban en Compostela se quedarán en España. Uno de ellos se trasladará a Córdoba y otro a A Coruña. El tercero pasará a formar parte de la que será la única Plataforma Apostólica de los jesuitas en Galicia. A Coruña concentrará la representación gallega de la Compañía de Jesús, pero Fernando Galligo confiesa que intentarán atender las necesidades del resto de Galicia desde ahí.

Pese a que ya no habrá jesuitas destinados en la ciudad del apóstol, las iniciativas que estaban relacionadas con la organización seguirán en pie siempre que sea posible. El Colegio Mayor Universitario San Agustín mantendrá su gestión y dirección y funcionará como hasta el momento con más de 100 estudiantes en el próximo curso. La ONG Entreculturas también continuará su actividad con el mismo equipo. La Iglesia de San Agustín sí que cambiará de responsable, la Diócesis de Santiago de Compostela pasará a ser la encargada de la gestión del templo.

Los jesuitas cerrarán este ciclo en Santiago con una Eucaristía en honor de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. El acto de despedida tendrá lugar el este viernes, 31 de julio, a las 19:00 en la iglesia de San Agustín. La Eucaristía forma parte de la despedida de los jesuitas con Santiago y la comunidad cristiana de la ciudad. Colaboradores, amigos y fieles podrán acudir y así cerrar la etapa de servicio pastoral, espiritual y educativo en la ciudad.

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No es la primera vez que la orden abandona Compostela, por eso, a pesar de esta despedida, Fernando Galligo es optimista en cuanto al futuro de los jesuitas en Santiago: "Si Dios quiere, volveremos otra vez".