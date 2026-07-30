Comercio na zona vella
Santiago aposta por un novo modelo no reparto de mercadorías
A nova Plataforma Loxística de Distribución Urbana de Mercadorías (LóxiCo) busca reducir o tráfico pesado e as emisións contaminantes no casco histórico
O Concello de Santiago e o Goberno central encargáronse de levar a cabo este proxecto pioneiro neste sistema de distribución de mercadorías
Redacción
Santiago estrea hoxe a Plataforma Loxística de Distribución Urbana de Mercadorías (LóxiCo). Representantes do goberno local, Goretti Sanmartín, a alcaldesa, e José Antonio Domínguez, xerente do Consorcio de Santiago, reuníronse no Polígono do Tambre con Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia, con José Miñones, presidente de Mercasa, e con Belén Hernández, xerente de Mercagalicia.
O novo centro loxístico está formulado para reducir o tráfico pesado no casco histórico, o ruído e as emisións contaminantes á vez que contribuirá á conservación do patrimonio. A forma de funcionar do centro fará máis eficiente e flexible o abastecemento dos establecementos comerciais e hostaleiros, xa que os camións non chegarán á zona vella da cidade. As mercadorías concentraranse na base do Polígono do Tambre e, dende alí, distribuiranse aos negocios mediante vehículos eléctricos de pequeno tamaño.
Segundo informa o Concello de Santiago, a plataforma loxística poderá absorber ata 212 toneladas de mercadoría nos días de maior intensidade de reparto, evitando por tanto máis de 200 viaxes de furgoneta diarias no caso de vehículos cuxa carga útil sexa de 1.000 kg. Actualmente, son 1.087 os establecementos comerciais situados na Cidade Histórica, a maioría deles (808) dentro da coñecida como “améndoa”. Un estudo de Uninova impulsado polo Concello e asesorado pola Asociación de Fabricantes e Distribuidores e o Cluster da Función Loxística de Galicia considera a plataforma capaz de afrontar a demanda e dotada de ampla marxe de crecemento.
A implantación de LóxiCo no Polígono do Tambre converte a Santiago na primeira cidade en adaptar este modelo de distribución urbana da man de Mercagalicia. A medida busca converterse nunha referencia para outros cascos históricos de España. Durante a inauguración, Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago, sinalou que esta nova infraestrutura responde a un “modelo que é imprescindible para as zonas históricas, onde cómpre reducir non só as emisións senón tamén o número e o tamaño dos vehículos”, porque pese a que o casco histórico de Compostela foi declarado zona peonil en 1993, tres décadas despois, día a día seguen pasando vehículos pesados polas súas rúas.
A iniciativa precisou de 4.598.000 euros, dos cales 3.913.920 euros veñen dos fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, xestionado polo Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible. Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia, destacou que o proxecto demostra como os fondos europeos "se converteron en servizos e infraestruturas modernas, útiles e transformadoras".
O político destacou a colaboración do Goberno central e o Concello: "Santiago conta co Goberno como o seu mellor aliado". Cualificou a plataforma como “un proxecto pensado para unha cidade moito máis amable e cómoda, mellorando día a día a vida dos veciños e das persoas que traballan en Santiago”.
- Fuegos del Apóstol 2026: dónde ver el espectáculo en Santiago sin aglomeraciones
- Los bares de Santiago viven un verano de sequía
- Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol
- Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
- Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»
- Sale a subasta por 14.201 euros de deuda una vivienda de la Casa das Pomas, en pleno casco histórico de Santiago
- Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
- O tempo deunos a razón': el Concello de Santiago celebra su nueva victoria judicial frente a las viviendas turísticas