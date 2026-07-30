Mobilidade
O PSOE insta á Xunta e ao Concello de Santiago a axilizar as 29 novas licenzas de taxi de cara o Xacobeo
O voceiro do grupo municipal socialista, Sindo Guinarte, apunta que «a autorización chega máis de dous anos despois de solicitada»
O voceiro do PSOE de Santiago, Sindo Guinarte, reclámalles ao goberno bipartito e á Xunta que aceleren a tramitación das 29 novas licenzas de taxi, logo de que a xunta de goberno local aprobase o concurso para a súa concesión o pasado luns. «Un paso que chega máis de dous anos despois da solicitude de autorización remitida polo Concello á administración autonómica».
Guinarte valora a aprobación deste avance pero advirte que «é imprescindible garantir a máxima axilidade no que resta de tramitación», xa que, malia tratarse «dun procedemento complexo, as demoras acumuladas ata o momento resultan inxustificables», e insistiu en que «non poden repetirse nesta fase final ata a concesión definitiva das licenzas».
O concelleiro socialista lembrou nun comunicado á prensa que, segundo as previsións, «os novos taxis non estarán operativos ata a primavera de 2027», un calendario que, ao seu xuízo, «obriga a acelerar ao máximo os trámites pendentes». Guinarte incide en que reforzar a frota de taxis é «unha necesidade» ao tratarse dun servizo que debe responder ás necesidades da veciñanza e ás das persoas que visitan a cidade.
Neste sentido, advirte que «Santiago necesita reforzar canto antes este servizo esencial, ás portas dun novo Ano Xacobeo, que volverá incrementar de forma significativa a demanda de mobilidade na cidade».
Por todo isto, o voceiro do grupo municipal socialista insta a Concello e Xunta a colaborar para culminar este procedemento «coa máxima axilidade» e evitar que «as demoras acumuladas ata o momento volvan condicionar a posta en marcha das novas licenzas».
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