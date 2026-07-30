El recuerdo de Glen Hansard en Galicia tras su emotivo concierto en Santiago en 2024

Si hasta alguien con la agenda de Bono, cantante del grupo U2, escribe en sus redes sociales un lamento por la muerte de un músico como Glen Hansard a los 56 años, no cabe la menor duda del talento de la persona fallecida. Y también la escena musical de Galicia llora su pérdida porque el barbado músico irlandés visitó Galicia varias veces para actuar y también para compartir xantar con amistades y fans.

Fran Villasenín, Manu Planetario e I-radia Crea

Glen Hansard dio un inolvidable concierto en Santiago en junio de 2024 dentro del ciclo "Voices". "En la sala Capitol se mostró como una persona muy maja", recuerda Fran Villasenín, parte del grupo de socios que regenta dicho local compostelano.

Durante aquella noche compostelana, el músico irlandés incluyó en su repertorio la inmortal "Falling slowly", que cantó junto a un músico anónimo invitado desde las primeras filas, precioso momento que acabó con el público añadiendo una coda a capella con el estribillo "Falling slowly, sing your melody... I'll sing it loudI'll sing it loud...", momento que nos puso los pelos de punto a quienes casi llenábamos el local y que todavía eriza el alma incluso en el vídeo captado por el locutor musical y deportivo Manu Planetario (de la familia de Radio Líder Santiago).

Esa canción ganó el Oscar de 2007 como parte de la película "Once" (Una vez), premio a medias con Markéta Irglová, coprotagonista junto con él de esa romántica y deliciosa trama dirigida por John Carney.

Glen Hansard, cantautor (1970 - 2026). / Cedida

Glen Hansard, maestro del folk sin miedo al pop, el rock (en Santiago hizo una breve bromista cover del "Enter sandman" de Metallica) o el blues fundador del grupo irlándes The Frames antes de iniciar una notable carrera en solitario, visitó Galicia en junio de 2024 para presentar las canciones su último disco, All that was East Is West of me Now. El ciclo "Voices", tras siete temporadas en Pontevedra (Hansard ya tocó allí como parte de este proyecto cultural en 2019), hizo ese año una programación multisede.

Desde la promotora compostelana I-radia Crea han publicado en sus redes: "Nos ha dejado Glen Hansard, una de las voces más personales e influyentes de la música irlandesa. Líder de The Frames, fundador de The Swell Season y ganador del Oscar por "Falling Slowly", deja una trayectoria marcada por la honestidad de su música y un directo difícil de olvidar. En i-Radia Crea tuvimos la suerte de traerlo a Galicia en cuatro ocasiones y de compartir con él algunos momentos muy especiales como la proyección de 'The Camino Voyage', el documental que recoge su travesía hasta Santiago por mar. Una historia que refleja a la perfección su forma de entender la vida y el viaje. Buen viaje, Glen".

Entre 2014 y 2016, Glen Hansard hizo varias etapas por parte del Camino de Santiago entre Dublín y Galicia, experiencia con una embarcación hecha por él y un grupo de sus amigos que vertebró un documental llamado "The camino Voyage" (2018).

Xabier Díaz y Andrés Suárez,

El cantautor ferrolano Andrés Suárez es otra de las personas que trató a Glen Hansard en Galicia y le ha despedido con este mensaje: "Tenías 56 años. Tenías un hijo. Estabas casado. Acababas de grabar 'Don´t Settle', uno de los mejores discos grabados en directo de la historia. Estabas cantando y tocando mejor que nunca. Me enseñaste lo que es este oficio. Me enseñaste la dinámica. Me enseñaste a salir a la puerta después del concierto a darle la mano a cada persona del Vicar Street. No querías firmarme la guitarra, me preguntaste tres veces si estaba seguro...".

Y añade el músico ferrolano en su luctuoso mensaje: "Quiero que vuelvas a ruborizarte cuando te diga en mi mal inglés que 'eres el cantautor más grande de todos los tiempos, más que Bob Dylan'. Quiero decirte lo agradecidos que están mis padres por lo que hiciste por mí en Dublín y en Ferrol. Ojalá alguno de los tuyos consiga superarlo algún día. Yo estaré aquí con mi vieja Takamine, honrándote. Te lo prometo...".

Xabier Díaz, por su parte, ha escrito en sus redes: "Ata sempre Irlandés, seguín a túa obra con admiración Glen Hansard abondou unha noite de pinchos e parola para subirte ao parnaso dos xenios humildes e xenerosos. Curioso pola música deste recuncho verde, coma o teu… Que privilexio foi tocar a miña pandeireta con vós naquela inesquecible noite pontevedresa... A neve caerá máis triste ca nunca este inverno. Que a terra che sexa leve".