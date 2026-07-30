Santiago acoge la cita de Música en Compostela 2026 con un homenaje a Stephan Picard

Las jornadas de los cursos de Música en Compostela empiezan el domingo 2 de agosto en Santiago con una programación de charlas, clases maestras y conciertos en cuyo elenco protagonista destaca la pianista gallega Isabel Dobarro (Santiago, 1992), ganadora de un Latin Grammy en 2025. Se celebran desde ese día 2 al 15 de agosto

Homenajes con especial recuerdo a Stephan Picard,

El domingo a las 20 h, el Hostal dos Reis Católicos, alberga la bienvenida al grupo de estudiantes de estos cursos internacionales universitarios sobre de música clásica española, proyecto docente fundado en 1958. El programa de actividades combina formación de alto nivel, conciertos y conferencias magistrales, todo ello con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo ofrece este año un homenaje a Stephan Picard, profesor de Música en Compostela en los últimos años, fallecido de forma reciente. "Él formó parte de la familia de estos cursos durante los últimos años. Su calidad artística era extraordinaria, pero quienes tuvimos la suerte de conocerlo lo recordaremos, sobre todo, por su enorme generosidad, su cercanía y su compromiso con estos cursos", señala la presidenta de Música en Compostela, María Dobarro, madre de la citada pianista.

El añorado Stephan Picard (1960 - 2026), profesor de violín en Música en Compostela. / Cedida

Y Ashan Pillai, director, añadió hace una semana en las redes sociales otro emotivo mensaje al saber la luctuosa noticia sobre Picard: "Con el corazón encogido anunciamos el fallecimiento de nuestro querido y distinguido profesor de violín, Stephan Picard. Se le echará mucho de menos no solo como pedagogo excepcional, sino también como una gran persona y sobresaliente colega. Sus muchos y admirables atributos formaron parte integral de Música en Compostela. Descansa en paz".

El bicentenario del compositor gallego Marcial del Adalid (A Coruña, 1826 - Lóngora-Oleiros, 1881), el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla (Cádiz, 1876 - Alta Gracia, 1946) y el centenario de la gran organista Montserrat Torrent i Serra (Barcelona, 1926), hilan otros respectivos tributos.

Fechas de los conciertos

El primero de los grandes conciertos de Música en Compostela 2026 tendrá lugar el 3 de agosto, a las 20.30 horas, en la iglesia de San Paio de Antealtares, con el recital del organista Juan de la Rubia, titular de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y nueva incorporación al profesorado de Música en Compostela. Su actuación, concebida como homenaje a Montserrat Torrent en el año de su centenario, es uno de los momentos más destacados del programa.

Conferencia de Isabel Dobarro, ganadora del Latin Grammy 2025

Y la pianista gallega Isabel Dobarro, recientemente incorporada al Consejo Directivo de Música en Compostela, dará una conferencia-concierto ilustrada musicalmente por el maestro Josep Maria Colom con la interpretación de la "Op. 17" y "la Balada", el miércoles 5 de agosto, a las 19.00 horas, en el Hostal de los Reyes Católicos para rendir homenaje a Santiago de Masarnau, fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España.

Isabel Dobarro, tras ganar el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Clásica en el año 2025 por "Kaleidoscope" y actuar como solista junto a la Royal Philharmonic Orchestra en los Abbey Road Studios de Londres en un disco de Vicente Álamo, y con la Orquesta Sinfónica de RTVE, vuelve este verano a su ciudad natal.

Y Oriol Pérez Treviño dará una charla dedicada a la citada Montserrat Torrent; Patrín García-Barredo analizará la "Fantasía Bética" de Manuel de Falla, y José Sierra abordará el universo musical del compositor gaditano.

La programación de Música en Compostela 2026se completa con varios conciertos protagonizados por alumnado y profesorado del curso en escenarios como el mencionado Hostal, la iglesia de San Paio de Antealtares, el Conservatorio Profesional de Música de Santiago, el Hospital Clínico Universitario y el Museo de Pontevedra (extensión del programa con una cita donde volverá a celebrarse el tradicional recital "A la luz de los candelabros", que se mantiene de forma ininterrumpida desde hace casi siete décadas).

Recital del grupo de docentes

El concierto del grupo de docentes se celebra el viernes 7 de agosto a las 19.30 horas en el Hostal "In Memoriam a Stephan Picard", cita donde actuarán en pases individuales el claustro de profesores de Música en Compostela como Jose María Gallardo, Ashan Pillai, Juan Carlos Cornelles, Josep María Colom, Xunyue Zheng o Ángel Huidobro, entre otros.

El concierto de clausura tendrá lugar el 14 de agosto, en la iglesia de San Martiño Pinario, a las 20.00 horas con la participación del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, bajo la dirección de Javier Fajardo.

Música en Compostela es un proyecto que refuerza la oferta turística de Santiago más allá de la agenda de musos y de otro tipo de actividades estivales como el ciclo de conciertos Atardecer no Gaiás.

Apoyos institucionales

Música en Compostela 2026 tiene como patrocinador principal al Consorcio de Santiago, apoyo al que se suma la colaboración de otras instituciones públicas como el INAEM (Ministerio de Cultura), la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña, el Concello de Santiago, la USC, Turismo de Galicia, el CGAC, la EAEM, el Auditorio de Galicia, la Deputación de PPontevedray el Conservatorio profesional de Música de Santiago.