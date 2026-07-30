Shego tocan este jueves en las Fiestas del Apóstol: "Este concierto en Santiago va a ser muy especial’"

Tras lanzar un reciente EP llamado Miau, editado por el sello gallego Ernie Records, Shego visitan Santiago este jueves (Fiestas del Apóstol). La banda formada por Raquel Cerro, Irenegarry Charlotte Augusteijn y Elena Sabio, toca en la Quintana (21 h.; entrada libre). Raquel nos explica que Charlotte ha salido en busca de calmar «un dolor de muelas» y atiende ella a EL CORREO GALLEGO con la mediación de Josiño Carballo, de la citada discográfica con sede de Ponte Caldelas, donde estuvieron hace días «una semana componiendo», dice ella.

Fiestas del Apóstol

De vuelta en Galicia...

Sí, y tenemos muchísimas ganas de tocar esta semana en Santiago. Es un concierto muy especial porque Josiño y el resto del equipo de Ernie ya nos han dicho que el sitio donde se hace que es muy bonito y que la gente suele estar a tope con las fiestas. Además, el público gallego siempre nos recibe super bien... Yo he veraneado mucho por Galicia, por Viveiro y esa zona de Lugo, y he estado varias veces en Santiago.

Igual con un set list más rudo Shego iría ala Resurrection Fest...

(Riendo) Nunca se sabe.... Sí he escuchado conciertos del festival varias veces desde la playa pero nunca he llegado a ir al festival. Tengo buen recuerdo de pequeña de ver gente en el camping que iba al festival. Es un buen festi..

«’Amiamiga’ salió de forma sencilla y refleja lo que estábamos viviendo en ese momento» Raquel Cerro — Integrante del grupo indie pop rock Shego

Shego suma 150.000 oyentes al mes en Spotify, buen dato para una banda indie creada en 2020, ¿no?

Tenemos mucha suerte de tener esa gente que nos sigue y apoya... Es una mezcla de suerte y de trabajo para mantenernos persistentes. Mucha gente que se tira un montón de tiempo tocando y no llega a conseguir el público que esperan, pero, a nosotras nos ha funcionado no pensar mucho en lo que pasa alrededor con la escena, y así centrarnos en contar lo que queremos.

Nuevo EP "Miau"

¿Puede ser ‘Miau’ algo menos punk pop que trabajos previos o quizá sea debido a lo pegadiza que es uno de sus temas, ‘Amiamiga’?

Hay un corte del EP que es bastante directo y cañero ("Casi no vivo para contarlo") y es más parecido a cosas que hicimos en el anterior disco o en el primer EP, que tiene partes más habladas y más directas y luego un poco de griterío... No tenemos problemas en investigar sonidos y en ver qué es lo que más sale en cada momento, "Amiamiga" salió de una forma muy sencilla y refleja parte de lo que estábamos viviendo en ese momento.

Hay debates sobre si los festivales repiten mucho nombres y sobre la escasa presencia de mujeres.

Esa es una pregunta que siempre nos hacen y la respuesta va variando. Ojalá algún día no haga falta hacer esa pregunta... En los festivales se repiten los nombres pero pasa una cosa, que hay muchas bandas nuevas de tíos, un concepto del que nunca se habla... y creo que ellos tienen mucha más facilidad para tener un camino y un éxito más acelerado que una banda de tías o de gente queer o que tengan a una integrante mujer o queer... Se ha mejorado gracias a nosotras no gracias a las promotoras o a las discográficas, porque cada vez somos más las chicas que nos queremos juntar y sacar nuestra música y como tenemos cada vez más referentes, nos da menos palo... Hay bandas de chicas impresionantes que nunca ocupan el puesto de cabeza de cartel.

¿Alguna versión en el set list?

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Hemos recuperado en el set "Pablo", adaptación de Paul", de The Big Thief y muy al principio hacíamos una versión de "Sufre mamón", de Hombres G, pero cambiábamos la letra. (Al despedirnos, Raquel revela que escucha mucho «a Julia Jacklin»)