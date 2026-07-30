Wizz Air conectará Santiago con Roma y Varsovia y abrirá una base con cinco rutas nacionales nuevas

Wizz Air reforzará de forma notable su presencia en el aeropuerto Rosalía de Castro con dos nuevas conexiones internacionales directas con Roma y Varsovia, la apertura de una base operativa en Santiago de Compostela y el estreno de cinco rutas nacionales hacia Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Zaragoza.

Son las principales novedades anunciadas este jueves por la compañía aérea en un acto celebrado en el Pazo de Raxoi. La ampliación se suma a las conexiones con Madrid, Bilbao y Valencia que Wizz Air ya había comunicado previamente y que también comenzarán a funcionar en febrero de 2027.

Las primeras novedades llegarán antes de la apertura de la base. La ruta entre Santiago y Varsovia-Modlin comenzará a operar el próximo 1 de diciembre de 2026, con vuelos los jueves y los sábados y tarifas promocionales desde 39,99 euros por trayecto.

La conexión con Roma-Fiumicino se estrenará el 14 de diciembre de 2026, con dos frecuencias semanales, los lunes y los viernes. Los billetes partirán de los 29,99 euros.

Las principales novedades fueron anunciadas este jueves por la compañía aérea en un acto celebrado en el Pazo de Raxoi / Jesús Prieto

Una base permanente desde febrero

El siguiente gran paso se producirá el 1 de febrero de 2027, cuando Wizz Air inaugurará su nueva base en el aeropuerto compostelano. La compañía instalará inicialmente en Lavacolla un avión Airbus A321neo de última generación, una decisión que permitirá ampliar su programación y operar rutas con aeronaves y personal vinculados directamente a Santiago.

La aerolínea calcula que la base generará más de 40 puestos de trabajo directos y alrededor de 1.500 empleos indirectos relacionados con la actividad aeroportuaria, el turismo y los servicios asociados.

Entre octubre de 2026 y octubre de 2027, Wizz Air prevé poner a la venta 900.000 asientos desde Santiago. Su programación estará formada por un total de diez rutas hacia tres países: las dos nuevas conexiones internacionales, las cinco rutas nacionales anunciadas este jueves y los enlaces con Madrid, Bilbao y Valencia que ya se conocían.

Las principales novedades fueron anunciadas este jueves por la compañía aérea en un acto celebrado en el Pazo de Raxoi / Jesús Prieto

Cinco destinos nacionales nuevos

La mayor oferta nacional será la conexión con Málaga, que tendrá vuelos diarios a partir del 1 de febrero de 2027. Las tarifas promocionales partirán de 14,99 euros por trayecto.

También desde ese día comenzará la ruta con Tenerife, que operará cinco veces por semana, los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, con precios desde 29,99 euros.

La conexión entre Santiago y Gran Canaria dispondrá de cuatro frecuencias semanales —lunes, miércoles, viernes y domingos— y también arrancará el 1 de febrero, con tarifas desde 29,99 euros.

Un día después, el 2 de febrero, se estrenarán los vuelos con Fuerteventura, los martes y domingos, desde 29,99 euros, y con Zaragoza, los martes, jueves y sábados, desde 24,99 euros.

A estos cinco destinos se unirán las rutas anunciadas anteriormente con Bilbao y Valencia, que tendrán cuatro frecuencias semanales, y con Madrid, que contará con tres vuelos por semana. Todas ellas comenzarán a operar el 1 de febrero de 2027.