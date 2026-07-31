Ya puedes vivir el eclipse total de Sol antes que nadie en esta experiencia de realidad virtual en Santiago

Galicia se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las próximas décadas: el eclipse total de Sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026.

La comunidad gallega será, además, uno de los mejores lugares del mundo para contemplar el fenómeno, aunque en Santiago solo podrá verse de forma parcial.

Mientras llega esa fecha, la Cidade da Cultura de Santiago ofrece la posibilidad de adelantarse al evento con Galiverso explora el cielo, una nueva experiencia de realidad virtual que combina astronomía, tecnología, e historia para acercar al público al fenómeno del eclipse y simulaciones desde los cielos nocturnos más espectaculares de Galicia.

Dos experiencias inmersivas para tocar las estrellas

Galiverso explora el cielo ofrece al público dos modalidades de experiencia inmersiva diferentes y complementarias.

Por un lado, Explora el cielo, propone un relajante recorrido virtual por algunos de los lugares con los cielos más puros de Galicia. El viaje lleva a los visitantes dentro de una cápsula virtual hasta el Observatorio Astronómico de Pena Trevinca, primer destino Starlight gallego; la casa natal del astrónomo Ramón María Aller Ulloa, en Lalín; el dolmen de Axeitos o la playa de Louro, en Muros, donde también es posible contemplar el fenómeno del mar de ardora.

Además del recorrido por estos enclaves, la experiencia funciona también como herramienta de concienciación ambiental frente a la amenaza de la contaminación lumínica.

La Torre de Hércules es uno de los puntos excluidos para el eclipse solar del 12 de agosto / Carlos Pardellas

Así podrás vivir el eclipse total de Sol antes del 12 de agosto

La segunda propuesta, Experimenta el eclipse, ha sido desarrollada en colaboración con el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Gracias a unas gafas de realidad virtual y a una visión de 360 grados, el visitante puede manipular el sistema formado por el Sol, la Tierra y la Luna para comprender cómo se producen los eclipses, cómo influyen los movimientos astronómicos o qué papel desempeña la gravedad.

La experiencia también permite simular el gran eclipse total de agosto de 2026 desde algunos de los lugares más emblemáticos de Galicia, como Fisterra, la Torre de Hércules, Pena Trevinca o la propia Cidade da Cultura.

Imagen de un eclipse / PEXELS

Entre piezas históricas como el Astronógrafo Navalón

La experiencia se completa con on la exposición 'Explorar el cielo. Aprender astronomía', organizada en colaboración con el Museo Pedagógico de Galicia (MUPEGA), que recorre la historia de la enseñanza de la astronomía en Galicia a través de una selección de piezas históricas, instrumentos científicos y elementos interactivos de gran valor patrimonial.

El recorrido reúne algunas de las piezas más destacadas utilizadas para la enseñanza de la astronomía a lo largo de la historia, entre ellas un ejemplar de la segunda edición de De revolutionibus orbium coelestium (1566), de Nicolás Copérnico; esferas armilares, globos y planisferios celestes, planetarios móviles, un anteojo astronómico de principios del siglo XX y otros materiales didácticos que permiten descubrir la evolución de esta ciencia en las aulas.

Entre todas las piezas destaca el Astronógrafo Navalón (1884), un ingenioso instrumento didáctico táctil creado en el siglo XIX por Manuel López Navalón, director del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos de Santiago. Fue diseñado para enseñar astronomía a personas ciegas a través del tacto.

Como visitar 'Galiverso explora el cielo'

La experiencia Galiverso explora el cielo es de acceso gratuito, reservando plaza a través de Ataquilla o en la taquilla del Museo Centro Gaiás.

Estará disponible desde este viernes, 31 de julio, de martes a viernes de 14 a 20.00 horas en la Planta 0 del Museo Centro Gaiás. Los sábados, domingos y festivos abrirá de 11 a 14 y de 16 a 20.00 horas.

Las visitas se estructuran en turnos de 8 personas cada 45 minutos, siendo el último acceso a las 13.15 horas por la mañana y a las 19.00 horas por la tarde. Galiverso está recomendado para mayores de 8 años y los menores de 12 años deberán ir acompañados por una persona adulta.

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Por su parte, la exposición 'Explorar o ceo. Aprender astronomía' podrá visitarse gratis, sin reserva previa, de lunes a domingo, de 10 a 20.00 horas.