Las estatuas de Abraham e Isaac del Mestre Mateo ya tienen destino definitivo: "Es un espacio abierto a toda la ciudadanía"

El Museo do Pobo Galego albergará de forma permanente las estatuas de Abraham e Isaac, atribuidas al Mestre Mateo, después de que las esculturas regresasen a Santiago el pasado mes de diciembre tras permanecer durante siete décadas en manos de la familia de Francisco Franco.

La decisión fue anunciada este viernes por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien explicó que la elección del emplazamiento es el resultado de un proceso de análisis en el que participaron personas expertas e instituciones vinculadas al patrimonio y a la cultura.

Según destacó la regidora, el objetivo era encontrar un espacio que permitiera poner en valor tanto la importancia histórica y artística de las piezas como su significado en la recuperación de un patrimonio expoliado. «El lugar debe permitir esa doble lectura y, además, ser un espacio abierto a toda la ciudadanía», señaló.

Las esculturas se instalarán en la nueva ala del Museo do Pobo Galego, un espacio de titularidad municipal que también acogerá otras piezas destacadas de los fondos patrimoniales compostelanos.

Balance del curso político

La alcaldesa aprovechó la comparecencia para hacer balance del curso político antes del verano. Entre las principales actuaciones destacó la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, la adjudicación del nuevo contrato del transporte urbano y la constitución del Foro de Turismo Sustentable.

Sanmartín también valoró positivamente el anuncio de Wizz Air de establecer una base operativa en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. La compañía incorporará conexiones directas con Roma y Varsovia, una iniciativa que permitirá crear empleo, mejorar la conectividad aérea y reforzar la estrategia municipal de diversificar destinos y compañías, además de favorecer un turismo menos estacional.

Además, con la incorporación de las esculturas al Museo do Pobo Galego, Santiago, incidió, suma un nuevo espacio de referencia para la conservación y difusión de uno de los conjuntos escultóricos más emblemáticos del patrimonio medieval gallego, al tiempo que culmina un largo proceso de recuperación de unas obras de extraordinario valor histórico y simbólico para la ciudad.