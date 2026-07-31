Expertos debatirán sobre la secularización y la fe en Santiago en las Jornadas de Teología del ITC

El Instituto Teológico Compostelano (ITC) celebrará los días 2 y 3 de septiembre en Santiago sus XXV Jornadas de Teología, un encuentro académico que reunirá a profesores e investigadores para analizar la vigencia de Gaudium et Spes, uno de los principales documentos del Concilio Vaticano II.

Bajo el lema «Fe para un mundo nuevo», el programa conmemorará el 60 aniversario de la Constitución pastoral y abordará cuestiones como la secularización, la evolución hacia una sociedad postcristiana, el diálogo de la Iglesia con el mundo contemporáneo o el impacto del paradigma tecnológico sobre la libertad y la conciencia humana.

Las jornadas se abrirán el miércoles 2 de septiembre con el saludo institucional del arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, y la presentación del director del Instituto Teológico Compostelano, Alfonso Novo Cid-Fuentes.

Religión y fe en las sociedades actuales

La primera conferencia correrá a cargo de Zaida Espinosa Zárate, profesora de la Universidad Loyola, que analizará el papel de la religión, la fe y la búsqueda de sentido en las denominadas sociedades postseculares.

A continuación, José Alberto Barrera Marchesi, de la Asociación Nunc Coepi, abordará la transformación histórica experimentada desde las sociedades de cristiandad hasta el actual escenario postcristiano y su relación con las propuestas formuladas en Gaudium et Spes.

El programa de la tarde continuará con la intervención de César Izquierdo Urbina, de la Universidad de Navarra, centrada en el proceso de diálogo promovido por la Constitución pastoral desde una perspectiva teológica.

Por su parte, Martín Carbajo Núñez, profesor de la Pontificia Universidad Antonianum, reflexionará sobre la conciencia, la libertad y la verdad en el contexto del actual paradigma tecnocrático.

La misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo

La segunda jornada, prevista para el jueves 3 de septiembre, comenzará con una ponencia de Pedro Fernández Castelao, de la Universidad Pontificia de Comillas, sobre la comprensión del ser humano desde su relación con el misterio de Cristo.

Posteriormente, Miguel López Varela, profesor del Instituto Teológico Compostelano y de la Universidad Pontificia de Salamanca, analizará el papel de la Iglesia en la sociedad actual a partir de tres conceptos: diálogo, discernimiento y testimonio.

Durante la sesión de tarde, Michele Taba, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, propondrá una lectura actualizada de Gaudium et Spes seis décadas después de su promulgación.

El encuentro concluirá con la participación del cardenal José Tolentino Calaça de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, que intervendrá mediante un videomensaje titulado «La Iglesia y el progreso de la cultura».

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Las jornadas están dirigidas tanto al público general como a alumnos de instituciones teológicas y universitarias. La organización permitirá seguir las conferencias de manera presencial o en modalidad online. Al finalizar el encuentro, los participantes recibirán un diploma acreditativo y las actas del congreso.