Las Fiestas del Apóstol se despiden con la luz de los fuegos y el ritmo de The Rapants

Más allá de los Fuegos Pequeños que sellaron este viernes las Fiestas del Apóstol, la jornada de este viernes comenzó con la tradicional alborada, que entre las 10.00 y las 12.00 horas recorrió la ciudad de la mano de la A.C. Grupo Novo Río Sarela, desde Vista Alegre hasta la Alameda, parte de una larga jornada donde la música tradicional latió por la noche con una nueva edición de los Cantos de Taberna, con Xirandaina en San Lázaro y Os Estalotes en San Pedro poniendo alegría en los bares y rúas de esas zonas.

The Rapants

La despedida musical de las fiestas dentro del gran escenario de la Quintana llegó con The Rapants (que tienen 92.000 oyentes al mes en Spotify). La banda de Muros, convertida en uno de los referentes del panorama pop rock gallego gracias a éxitos como "La Favorita" y "O avión", tomó el relevo de las actuaciones recientes en ese mismo recinto de Shego, La Perra Blanco, Eris Mackenzie con Bewis de la Rosa, Lila Downs con Belém Tajes o Julian Marley...

Concierto de The Rapants en la Quintana / Santiago Esturao

The Rapants son parte de las bandas que más tirón tienen en Santiago, de ahí que en el último año se les haya visto actuar antes en la Cidade da Cultura (ciclo Atardecer no Gaiás) y en el Multiusos Fontes de Sar. El grupo formado por Matías Romero (bajo, sintetizadores y voces), Xanma Louro (cantante), Samuel González (voz y guitarra) y Xaquín Martínez (batería y voces), dio hora y pico de show este viernes como prólogo al espectáculo pirotécnico en el cielo compostelano. Todo ello parte de una noche donde la orquesta Suavecito puso el ritmo a la verbena celebrada en la Alameda, área que estos días también albergo partidas de ajedrez y en la semana previa de los festejos el tradicional torneo de chave.

Fuegos

A diferencia de la noche del pasado 24 de julio, el lanzamiento de los fuegos pequeños tuvo lugar este viernes desde desde la escalinata del campus universitario cuando una semana antes se tiraron desde tres diferentes localizaciones: la Cidade da Cultura, el Parque de Carlomagno (barrio de Fontiñas) y el Parque de la Alameda.

El diseño del cartel de este año fue cosa de la compostelana Iria Aldegunde, inspirado en la obra de Camilo Díaz Baliño.

Noticias relacionadas

Atrás queda una edición de las Fiestas del Apóstol inauguradas con el emotivo pregón del empresario Ghaleb Jaber Ibrahim, inicio de un programa de actividades que redujo su oferta en cinco días respecto a ediciones previas y que tuvo como principal novedad la vuelta de un espectáculo audiovisual en el Obradoiro. Toca ahora hacer balance de cara a un 2027 especial al ser Año Xacobeo, algo que tiene especial tirón dentro del ámbito turístico.