Del último día del Apóstol a las fiestas de Amio: estos son los mejores planes para disfrutar del fin de semana en Santiago

El mes de julio llega a su fin este viernes en Santiago con el lanzamiento de los fuegos pequeños, que servirán para poner el broche de oro a las Fiestas del Apóstol y a dar la bienvenida por todo lo alto al mes de agosto en la capital gallega.

El mes de agosto, mes por excelencia de las fiestas en Galicia, arranca este sábado en Compostela con un programa cargado de actividades que van de la música a la fiesta.

Desde El Correo Gallego te contamos todos los detalles de las citas más importantes para este último fin de semana de julio y primero de agosto en Santiago. ¡Apunta!

Fiestas del Apóstol

Una de las citas más destacadas del fin de semana en la capital gallega son las Fiestas del Apóstol, que, tras diez días de celebración, llegan a su fin este viernes.

El último día de las Fiestas del Apóstol comenzará con la tradicional alborada, que entre las 10.00 y las 12.00 horas recorrerá la ciudad de la mano de la A.C. Grupo Novo Río Sarela, desde Vista Alegre hasta la Alameda. La música tradicional volverá a cobrar protagonismo a partir de las 21.00 horas con una nueva edición de los Cantos de Taberna, en la que Xirandaina actuará en San Lázaro y Os Estalotes pondrá ritmo a la rúa de San Pedro, llevando el ambiente festivo a dos de los barrios con más personalidad de Santiago.

La despedida musical de las fiestas tendrá como gran protagonista a The Rapants. La banda de Muros, convertida en uno de los fenómenos del panorama musical gallego gracias a éxitos como La Favorita o su tema O avión, se subirá al escenario de la Praza da Quintana a partir de las 22.00 horas para ofrecer uno de los conciertos más esperados de esta edición. A la misma hora, la Orquestra Suavecito animará la verbena desde la Alameda.

El broche definitivo a diez días de celebraciones llegará a las 23.30 horas con el tradicional espectáculo pirotécnico de fin de fiestas.

Los fuegos del Apóstol iluminan la noche más esperada de Santiago / Antonio Hernández

Fiestas en Amio

Aunque las Fiestas del Apóstol llegan a su fin este viernes, la 'troula' continuará todo el fin de semana, en este caso en Amio, que celebrará del viernes al domingo sus fiestas en honor a San Félix.

Las celebraciones comenzarán el viernes con la salva de bomas y una sesión vermú amenizada por el grupo Galia, que también amenizará la verbena nocturna junto al grupo Los Coleguitas.

El sábado comenzará con un pasacalles a cargo del grupo de gaitas Colexiata do Sar. La orquesta Galaxia será la encargada de amenizar la sesión vermú y la verbena, esta última junto a la orquesta Acordes.

Cartel de las fiestas de Amio / Cedida

El último día de las fiestas volverá a comenzar con el pasacalles del grupo de gaitas Colexiata do Sar. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor al Santo, seguida del concierto de la Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla y la sesión vermú con la charanga BB+ y el grupo Aché.

A las 17.00 horas habrá juegos infantiles y una actuación del Show Limoncito, mientras que por la noche, la verbena estará amenizada por el grupo Aché.

Atardecer no Gaiás

La música será uno de los grandes atractivos del fin de semana y una de las citas más destacadas del fin de semana será el concierto de Lisdexia como parte del ciclo de conciertos 'Atardecer no Gaiás'.

El grupo muradano llenarán el escenario de la Praza central del Gaiás con su punk rock en gallego irreverente y festivo. Presentarán en la cita su nuevo EP, Escravos do baile, un trabajo que combina humor, crítica y energía para reivindicar la fiesta como una forma de celebración colectiva.

Electrofauna

Otra de las citas más destacadas del fin de semana compostelano es la celebración de la cuarta edición de Electrofauna, el festival multidisciplinar que une música, naturaleza, arte y participación ciudadana en una propuesta abierta a todos los públicos.

Bajo el lema La vibrante llamada del bosque como latido creativo, el festival reivindica la naturaleza como fuente de inspiración e invita a descubrir los espacios verdes de Santiago a través de la creación artística, la sensibilización ambiental y la convivencia.

La programación incluye conciertos, rutas, visitas guiadas, danza, talleres, actividades medioambientales, juegos y atracciones infantiles de madera. Las actividades se desarrollarán el viernes a partir de las 17.00 h. y el sábado desde las 11.00 horas.

En el apartado musical destacan las actuaciones de las artistas internacionales Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou (Marruecos) y Tiraya (Venezuela/Madrid), junto a propuestas gallegas como Zeltia Irevire, Catuxa Salom, Peitoescuro, High Paw, XianPais, Terrae DJs, DJ Eva Chloé y BStudio Danza.