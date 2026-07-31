MÚSICA CLÁSICA
La Real Filarmonía de Galicia abre la convocatoria del proyecto 'Cantamos!' para coros infantiles y juveniles
La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago y la Federación de Coros de Galicia
La Real Filarmonía de Galicia (RFG), orquesta pública con sede en Santiago, ha abierto la convocatoria del proyecto participativo "Cantamos!", certamen dedicado a coros de edad infantil y juvenil asentado en Galicia.
La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago y la Federación de Coros de Galicia,
Fechas
Los coros se pueden inscribir hasta el 10 de septiembre para compartir escenario con la RFG en los conciertos que se celebrarán del 17 y 18 de diciembre en el Auditorio de Galicia. La iniciativa estará dirigida por Javier Fajardo y combinará temas de grandes bandas sonoras del cine (con guiños a la "Navidad") y canciones del repertorio de la música tradicional gallega.
Las formaciones interesadas podrán presentar su solicitud entre el 29 de julio y el 10 de septiembre a través del formulario disponible en la página web de la Real Filarmonía, que detalla información sobre el proyecto, el calendario y las condiciones de participación.
Repertorio
A lo largo de varios meses, los coros seleccionados prepararán un programa que culminará con dichos conciertos a modo de experiencia artística y formativa.
El repertorio previsto reúne algunas piezas de bandas sonoras firmadas por Danny Elfman, John Williams y Alan Silvestri, junto a arreglos realizados por el compositor británico Peter Hope sobre melodías tradicionales como "Paxariños que voades", "Vinde galeguiños" o "Canción de berce para unha princesa negra".
Los ensayos se celebrarán entre noviembre y diciembre en el Auditorio de Galicia y en caso de que el número de solicitudes supere la capacidad del escenario, se hará una selección previa que garantice el equilibrio y representatividad del conjunto de las corales participantes.
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