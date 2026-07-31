La USC pierde financiación estatal para las nuevas plazas de la Facultad de Medicina

La Facultade de Medicina de la Universidade de Santiago (USC) afrontará el próximo curso con menos apoyo económico del Ministerio de Sanidad después de que el Gobierno haya decidido dejar de subvencionar las plazas de nueva creación en el grado de Medicina. La medida, recogida en el nuevo real decreto que prepara el departamento que dirige Mónica García, ha sido recibida con preocupación por la institución académica compostelana.

El decano de la Facultade de Medicina, José Carreira, calificó la decisión como una «muy mala noticia», al considerar que llega cuando el proceso de matrícula para el curso 2026-2027 ya está en marcha. «No hay solución», lamentó, al tiempo que advirtió de que la USC dejará de percibir la financiación extraordinaria correspondiente a cuarenta alumnos de primer curso.

El cambio supone un giro respecto al modelo aplicado el pasado año. En octubre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de ayudas de 26,7 millones de euros destinado a financiar tanto el incremento como el mantenimiento de las plazas de Medicina en las universidades públicas. De esa cantidad, la USC recibió cerca de dos millones de euros para sostener 138 plazas, en respuesta a la necesidad de aumentar el número de médicos en el sistema sanitario.

Fondos para segundo, tercero y cuarto

Ahora, el Ministerio reducirá el presupuesto total a 17 millones de euros y centrará las ayudas exclusivamente en garantizar la continuidad de los estudiantes que ya cursan la carrera. Los fondos se repartirán entre las promociones de segundo, tercero y cuarto curso, dejando fuera las nuevas plazas que puedan incorporarse el próximo año académico.

La Universidade de Santiago amplió en el curso 2024-2025 su oferta de Medicina, pasando de 350 a 403 plazas. Desde entonces, el número de estudiantes de nuevo ingreso se mantiene sin cambios, aunque la desaparición de la financiación específica para esas plazas obligará a la institución a asumir un mayor esfuerzo económico para sostenerlas.

La decisión del Ministerio reabre el debate sobre la financiación de los estudios de Medicina y sobre la capacidad de las universidades públicas para seguir ampliando su oferta en un contexto marcado por la demanda de profesionales sanitarios y por las dificultades para garantizar el relevo generacional en el sistema de salud.

Matrícula cerrada en el primer llamamiento

El grado de Medicina de la Universidade de Santiago fue la única titulación de las tres universidades gallegas que cerró la matrícula en el primer llamamiento, con una nota de corte de 12,844.

Presisamente hace solo unos días, el 29 de julio, la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) publicó la relación de titulaciones que ya han agotado todas sus plazas para el curso 2026-2027. En el quinto llamamiento se sumaron dos grados del campus situado en Santiago: Lingua e Literatura Inglesas (5,000) e Historia da Arte (5,605).

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Plazas disponibles en la USC

De esta forma, en el Campus de la USC en Santiago aún quedan disponibles las siguientes titulaciones: Ciencia Política e da Administración (9,114), Economía (5,000), Filoloxía Clásica (7,076), Lingua e Literatura Españolas (9,530), Lingua e Literatura Galegas (6,824), Lingua e Literatura Modernas (5,340), Relaciós Laborais e Recursos Humanos (5,180), Traballo Social (8,036) y Xeografía e Ordenación do Territorio (5,138).