Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Casi 300 kilómetros de camino fueron desbrozados durante el mes de julio

Los trabajos de desbroce se extenderán hasta septiembre

El Concello llevará a cabo una segunda pasada en todas las zonas desbrozadas cuando termine la primera vuelta de trabajos.

Zonas de trabajo tras ser desbrozadas.

Zonas de trabajo tras ser desbrozadas. / Concello de Santiago

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S.

Santiago

El Concello de Santiago continúa durante el verano los trabajos de desbroce de las parroquias del rural. En el mes de julio, se actuó en 281 kilómetros de vías de estos territorios.

Desde el mes de mayo y hasta septiembre, el Concello de Santiago tiene como objetivo realizar estos trabajos por los caminos de todas las parroquias del territorio rural compostelano. Durante los días de julio, se desbrozaron las vías de las parroquias de Marantes, Nemenzo, Busto, Berdía, A Barciela, A Peregrina, A Gracia y San Xoán de Fecha.

El calendario de actuaciones fue presentado en el Consello Municipal del Medio Rural y, según lo acordado entre el Concello de Santiago y la Federación Rural -Ferusa-, los trabajos se iniciarán cada año en una parroquia diferente. Este 2026, el territorio elegido para el inicio fue Figueiras

Noticias relacionadas y más

El Concello llevará a cabo una segunda pasada en todas las zonas desbrozadas cuando termine la primera vuelta de trabajos.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Los bares de Santiago viven un verano de sequía
  2. El adiós de los jesuitas a Santiago después de más de 100 años en la ciudad
  3. Sale a subasta por 14.201 euros de deuda una vivienda de la Casa das Pomas, en pleno casco histórico de Santiago
  4. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  5. Un incendio en un piso del Ensanche moviliza a los Bomberos de Santiago a primera hora de este jueves
  6. O tempo deunos a razón': el Concello de Santiago celebra su nueva victoria judicial frente a las viviendas turísticas
  7. No todos los santiagueses disfrutan de sus fiestas: 'Son unos días muy estresantes para nosotros
  8. Wizz Air conectará Santiago con Roma y Varsovia y abrirá una base con cinco rutas nacionales nuevas

Casi 300 kilómetros de camino fueron desbrozados durante el mes de julio

Casi 300 kilómetros de camino fueron desbrozados durante el mes de julio

El PP de Santiago exige que se desbloqueen las obras en las instalaciones deportivas de Figueiras

O programa Apego achega actividades ao aire libre á rapazada compostelá

O programa Apego achega actividades ao aire libre á rapazada compostelá

La USC garantiza la continuidad de 40 plazas de Medicina pese a la reducción de fondos del Ministerio de Sanidad

La USC garantiza la continuidad de 40 plazas de Medicina pese a la reducción de fondos del Ministerio de Sanidad

María Meijide, la última vecina de un histórico edificio del Toural, deja Santiago

María Meijide, la última vecina de un histórico edificio del Toural, deja Santiago

El Festival C ofrece en Santiago citas gratuitas de música, cine al aire libre y talleres de circo

El Festival C ofrece en Santiago citas gratuitas de música, cine al aire libre y talleres de circo

Choque entre Raxoi y Xunta por el control de Santiago como zona tensionada

Choque entre Raxoi y Xunta por el control de Santiago como zona tensionada

La actividad asistencial en el renovado centro de salud de Conxo se iniciará este agosto

La actividad asistencial en el renovado centro de salud de Conxo se iniciará este agosto
Tracking Pixel Contents