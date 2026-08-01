Casi 300 kilómetros de camino fueron desbrozados durante el mes de julio

El Concello de Santiago continúa durante el verano los trabajos de desbroce de las parroquias del rural. En el mes de julio, se actuó en 281 kilómetros de vías de estos territorios.

Desde el mes de mayo y hasta septiembre, el Concello de Santiago tiene como objetivo realizar estos trabajos por los caminos de todas las parroquias del territorio rural compostelano. Durante los días de julio, se desbrozaron las vías de las parroquias de Marantes, Nemenzo, Busto, Berdía, A Barciela, A Peregrina, A Gracia y San Xoán de Fecha.

El calendario de actuaciones fue presentado en el Consello Municipal del Medio Rural y, según lo acordado entre el Concello de Santiago y la Federación Rural -Ferusa-, los trabajos se iniciarán cada año en una parroquia diferente. Este 2026, el territorio elegido para el inicio fue Figueiras.

El Concello llevará a cabo una segunda pasada en todas las zonas desbrozadas cuando termine la primera vuelta de trabajos.