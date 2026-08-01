La actividad asistencial en el renovado centro de salud de Conxo se iniciará este agosto

El renovado ambulatorio de Conxo tiene previsto iniciar su actividad asistencial este mes de agosto, y lo hará tras una reforma integral tanto del centro de salud como de las unidades de salud mental, prestando servicio a cinco mil vecinos de Santiago.

Así lo anunciaba este viernes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su visita a unas instalaciones sometidas a una reforma integral y a una ampliación en la que el Gobierno autonómico ha invertido 5,5 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos del programa operativo FEDER Galicia 2021-2'27.

Atención primaria, eje prioritario

Acompañado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, el titular del Ejecutivo gallego se refirió a esta iniciativa como una "boa mostra da Galicia calidade en sanidade", y destacó la apuesta de su gabinete por consolidar un modelo sanitario público de máxima calidad, más resolutivo y más humano, poniendo la atención primaria como eje prioritario.

En concreto, los trabajos se centraron en renovar por completo el interior del edificio conservando su patrimonio histórico para ampliar el espacio de uso disponible de cuatrocientos a casi mil metros cuadrados útiles, de forma que los usuarios de este centro de salud compostelano puedan disponer de más servicios, contando con nuevas consultas de medicina de familia, enfermería y cirugía menor, así como sala de urgencias, dos salas de técnicas y una unidad de salud bucodental.

Unidad de psicogeriatría

A ello se suma, y tal y como subrayó Rueda, la renovación y ampliación de las dos unidades de salud mental con las que contaba, que prestan servicio a unas 150.000 personas de Santiago y su área sanitaria, y la creación de una nueva unidad de psicogeriatría, que dispondrá de cuatro consultas específicas para atender a personas de edad avanzada.

El mandatario gallego se refirió también al papel que juegan los entornos físicos para "adaptarse a unha sanidade moderna" y puso en valor el esfuerzo que la Xunta está llevando a cabo en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, donde se está ultimando la puesta en marcha del Centro de Protonterapia de Galicia, que se convertirá en el primero público de toda España y que está previsto comience a atender a los primeros pacientes en los primeros meses. También destacó la ampliación del Hospital Clínico, con un nuevo edificio de 5.300 metros cuadrados que también entrará en funcionamiento este año, así como el aumento de la zona de urgencias y la elaboración de un plan que ya están ultimando para contribuir a mejorar la movilidad en el entorno del propio Clínico, con la incorporación de nuevos accesos y un aparcamiento.

162 millones en infraestructuras de atención primaria

Por otra parte, y durante su breve intervención en la visita a la finalización de las obras en el centro de salud de Conxo, enmarcó esta iniciativa dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria, en el que el Gobierno autonómico ha invertido más de 162 millones de euros desde 2009 en la construcción o reforma de 138 centros de salud.

Junto al del compostelano barrio de Conxo, ya prácticamente ultimado, en el resto de Galicia se está procediendo a la reforma integral del de A Milagrosa, en Lugo, y a la construcción de cinco nuevos ambulatorios, en concreto en las localidades de Vilagarcía de Arousa, A Rúa, Muíños, Boborás y el de Santa Lucía en A Coruña.

En cuanto a la reforma integral de la Atención Primaria en Galicia, avanzó que "espero que no mes de setembro poidamos presentar na súa integridade" un plan que calificó de "moi traballado".