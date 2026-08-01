El Festival C ofrece en Santiago citas gratuitas de música, cine al aire libre y talleres de circo

El Festival C 2026, que organiza el Concello de Santiago, ofrece en agosto cine al aire libre gratuito en colaboración con Numax. Proponen "Caro diario", de Nanni Moretti y "La invasión de los ladrones de cuerpos", de Don Siegel, parte de un programa más amplio con citas de entrada libre tanto de ámbito musical como escénico, aparte de talleres de circo.

Entrada libre

Por cuarto año sucesivo, el Cine Numax sale a la calle con dos proyecciones al aire libre: el martes 25 de agosto y el miércoles 26 de agosto en el trecho final de la calle Concepción Arenal, dentro del Festival C. La entrada es gratuita y ambas proyecciones dan inicio a las 21:45h con reserva de silla desde las 21:15 h.

El día 24 se da "La invasión de los ladrones de cuerpos", de Don Siegel, título de 1956 que, según la web Filmaffinity, está en el Top 20 de las Mejores Películas de Terror de toda la historia. Y el 25 dan "Caro diario", de Nanni Moretti, cineasta italiano que logró con ese título de 1994 el premio como Mejor Director en el Festival de Cannes.

Talleres con Circonove

Y dentro del festival C, que se desarrolla desde este lunes 3 de agosto al día 31 del presente mes, el Parque de Galeras ofrece talleres de circo con Circonove a las 11:30 h . y a las 13:30 h, ese día 3 y además en las jornadas del 5 de agosto, 7, 17, 19, 21, 24, 26, 28 y 31. La participación es gratuita previa inscripción en circonoveoficina@gmail.com. En la solicitud se debe indicar el nombre completo y edad de la persona participante y datos como el teléfono de la persona adulta al cargo. Cada grupo está limitado la 25 participantes y las plazas se irán cubriendo por orden de inscripción.

Música folk y circo

Y el jueves 6 de agosto en la Praza da Quintana, "Royal, con Paula Quintás Cía (20 h.); el miércoles 5 de agosto, música folk con Brincadeira en el Paseo da Ferradura de la Alameda (20 h.), el miércoles 26 , folk con OCT Ultreia, en el citado espacio de la Alameda, donde Cantigas e Agarimos actúan el 17 de agosto; el día 27, circo con "Fins al cel", de Spinish Circo, en la Quintana (20 h.) ; el lunes 17 de agosto "Diz-me, meu amor", de Raquel Ferradás & María de Vicente, a las 20 horas en la Casa das Máquinas; y el martes 25, Brais das Hortas a las 18.00 h. en el Arcos do Parque de Bonaval.

Noticias relacionadas

Ver el programa completo de actividades del Festival C 2026