María Meijide, la última vecina de un histórico edificio del Toural, deja Santiago: “Unha parte moi importante do meu traballo está aquí”

La zona vieja de Santiago pierde vecinos y locales durante los últimos años. María Meijide es una artista multidisciplinar compostelana que vive en el histórico edificio número 9 de la Praza do Toural y que a mediados de este mes se verá obligada a abandonar la que fue su casa-taller durante una década.

En mayo del año pasado, mientras la pintora estaba en la India, se hizo pública la puesta en venta del inmueble. María Meijide sabía que los propietarios del edificio tenía intenciones de venderlo y, a través de un burofax, hace unos meses que le llegó la notificación de que a mediados de agosto debía abandonar el piso. Durante las últimas temporadas, era la única que residía en el edificio y, a partir de las próximas semanas, ya no habrá más vecinos en el inmueble. La artista desconoce el nuevo uso que se les dará a las viviendas.

Durante su etapa en el edificio, María Meijide creó diferentes obras y colecciones entre las paredes de su piso. “Para min, unha parte moi importante do meu traballo está aquí”, confiesa a EL CORREO GALLEGO. La pintora se despide de la que ha sido su casa durante una década acordándose de los artistas que pasaron por ella: “A comunidade artística da cidade pasou por aquí”. Lúa Gándara, Santiago Talavera y Raisa Álava son algunos de los compañeros de María Meijide que crearon y se encontraron en este piso de la Praza do Toural.

María Meijide ve la manera en la que se ha visto obligada a cambiar su residencia como una oportunidad para comenzar una nueva etapa. Pero para ella, dejar su casa-taller va más allá de buscar un nuevo lugar donde vivir, pues la artista consideraba a su casa “un espazo vivo dentro do casco histórico”.

La autora del Mapa Emocional de Santiago ha compartido en sus redes sociales que organiza una fiesta este domingo con el fin de despedirse del que ha sido su espacio de creación durante este tiempo. En el estudio busca reunirse con sus amigos y allegados que en estos 10 años hayan pasado por el piso y, según declara en sus redes sociales, lejos de estar triste por la despedida, quiere que todos los que vayan disfruten de los últimos momentos en el inmueble: “Pero lonxe de ser unha mala noticia, resulta unha oportunidade marabillosa para o cambio. E por iso monto esta superfesta onde, ademais de celebrar, estará á venda todo o que hai dentro da casa”.

La pintora cambiará de encuadre pero no su trabajo. María Meijide continuará con su serie en acuarela ‘Puticlubes da nacional 550 e contorna’, y es la misma la que la lleva a establecerse en Betanzos, concello en el que está el Centro Internacional da Estampa Contemporánea.