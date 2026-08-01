O programa Apego achega actividades ao aire libre á rapazada compostelá
Durante o mes de agosto, todos os martes o parque de Bonaval encherase de contacontos, xogos e ensinanzas
R. S.
O programa Apego volve a Compostela coa súa edición de verán. Nesta ocasión, as actividades serán ao aire libre. Os martes ás 18:00, os máis cativos da casa e as súas familias poderán reunirse no parque de Bonaval para gozar da iniciativa.
As actividades promovidas polo programa colectivo Apego teñen como obxectivo fomentar e mellorar a transmisión do galego como lingua inicial. Ao estar en verán, a organización optou por emprazalas no parque de Bonaval, para aproveitar os espazos verdes da cidade e os días de verán. Aínda así, se o tempo non acompaña, o Concello de Santiago aclara que compartirá nas súas redes sociais a localización alternativa.
Esta edición estrearase o 4 de agosto coa Compañía Galeatro e o seu Hotel Paraíso. A rapazada de 4 anos ou máis poderá escoitar a historia do avó de Alba, que traballou durante anos nun hotel. Con esta proposta, os nenos entreteranse mentres que traballan as súas emocións.
O martes da segunda semana de agosto proponse un contacontos participativo que busca ensinar aos cativos sobre sabores e diversidade á vez que escoitan as historias. Pérez & Fernández e o seu Umami son os encargados de levalo a cabo.
A Tantarantiña de Cris de Caldas aterra en Santiago o día 18 de agosto. Esta é a proposta que máis rango de idade abrangue, pois está pensada para todas as idades. Bonaval encherase dunha recompilación de contos pequenos, rimas, arrolos e xogos de palabras coa que as familias poderán pasar a tarde.
Para pechar esta edición veraniega, Brais das Hortas buscará armar unha festa no parque de Bonaval xunto á súa Comisión de Festas. O seu espectáculo buscará a interacción co público para transformar a tarde do 25 de agosto nunha gran festa.
Todas estas actividades teñen o acceso aberto e de balde e buscarán que, durante as actividades, a rapazada poida socializar en galego e así incluír o idioma na primeira infancia.
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