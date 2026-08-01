El PP de Santiago exige que se desbloqueen las obras en las instalaciones deportivas de Figueiras

El Partido Popular de Santiago exige al Gobierno municipal que ejecute las obras en las instalaciones deportivas de Figueiras y el campo de fútbol de la parroquia compostelana ante el abandono en el que considera que se encuentran.

Nerea Barcia, edil del PP y vecina de dicha parroquia, señala que existe desde hace años un proyecto redactado para mejorar estos equipamientos, si bien no se ha llevado a cabo.

“Pasaron os anos, cambiou o alcalde, pero non a forma de gobernar: moitos anuncios e poucas obras. E mentres, os veciños de Figueiras seguimos esperando”, asegura, y recuerda que se licitó la ejecución de las obras en septiembre de 2024, quedando el procedimiento desierto al no haberse presentado ninguna empresa al concurso, ante lo que la Xunta de Goberno Local declaró desierta la contratación y anuló el gasto autorizado.

Revisión de los pliegos de la licitación

Ante esta situación, entiende que "se unha obra non lle interesa a ningunha empresa, é evidente que hai que revisar os pregos, o orzamento ou as condicións da contratación. O que non se pode facer é licitar mal, deixar que o procedemento fracase e despois gardar o proxecto nun caixón”, subraya.

Barcia recuerda también que el BNG denunciaba en 2015 el mal estado de unas instalaciones que pedía que se acondicionaran, además de mejorar los vestuarios, y que llegó a calificar el campo de fútbol como "un auténtico arrozal".

Por eso, critica que"cando estaban na oposición sabían perfectamente cal era o problema e esixían solucións", pero ahora que tienen la responsabilidad de gobernar, "a veciñanza segue esperando exactamente polo mesmo”.

Instalaciones dignas

Recalca que "os veciños de Figueiras non vivimos de anuncios nin de proxectos gardados nun caixón", y que lo que quieren es "unhas instalacións deportivas dignas, que poidan utilizar a nosa rapazada, os clubs e o conxunto da veciñanza”.

De ahí que los populares reclamen al gobierno de BNG y CA que revise ya el proyecto y las condiciones de contratación, adapte el presupuesto a la realidad actual si es necesario y licite de nuevo las obras.

“Figueiras leva demasiado tempo esperando. O proxecto existe, a necesidade é evidente e o BNG coñece perfectamente o problema. Só falta que se poñan a traballar e executen dunha vez as obras”, concluye la concejala del PP.