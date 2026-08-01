La USC garantiza las plazas de Medicina pese al recorte del Ministerio de Sanidad

La Universidade de Santiago (USC) ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad tras la decisión del Ministerio de Sanidad de reducir la financiación destinada a la creación de nuevas plazas en las facultades de Medicina. Desde el Rectorado aseguran que el recorte estatal «no cambia nada» en la planificación académica de la institución y garantizan que las 40 plazas adicionales de primer curso previstas para el próximo curso se mantendrán gracias a financiación propia.

«La pérdida de estos fondos no cambia nada y se mantiene el número de plazas totales», señalaron este viernes fuentes del equipo que dirige la rectora Rosa Crujeiras. La USC asumirá con recursos propios el coste de esas plazas para evitar cualquier perjuicio a los estudiantes y preservar la oferta docente prevista para el curso 2026-2027.

El posicionamiento del Rectorado llega después de que el Ministerio de Sanidad decidiese modificar el criterio de reparto de las subvenciones destinadas a las facultades de Medicina. A diferencia del pasado ejercicio, el nuevo real decreto no cubre las nuevas plazas de primer año. Pese a esta decisión, la USC insiste en que la medida estatal «no supone ningún peligro» para la universidad ni para el acceso de nuevos estudiantes al grado. La institución considera garantizada la continuidad del incremento de plazas aprobado en los últimos cursos y mantiene su compromiso con la formación de futuros profesionales sanitarios.

El cambio sí implica una reducción de la financiación estatal. El Gobierno prevé destinar 17 millones de euros al conjunto de las universidades públicas, frente a los 26,7 millones aprobados el pasado año, lo que representa un descenso cercano al 36 %. En la convocatoria anterior, la USC recibió dos millones de euros para financiar 138 plazas de Medicina.

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Más plazas

En el curso 2024-2025, la Facultad de Medicina de Santiago incrementó su capacidad hasta las 403 plazas, en respuesta a la necesidad de aumentar el número de médicos disponibles para el sistema sanitario. Aunque el respaldo económico del Estado será menor a partir del próximo curso, el Rectorado subraya que la oferta académica de la USC permanecerá inalterada y que la universidad asumirá el esfuerzo presupuestario necesario para mantener las plazas comprometidas.