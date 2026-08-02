Borja Iglesias sorprende con una emotiva declaración de amor a María Valero: "Tengo muchísima suerte"

Tras unos meses especialmente intensos marcados por el Mundial, Borja Iglesias ha aprovechado la vuelta a la calma para compartir una emotiva declaración de amor dirigida a su pareja, María Valero. El delantero del Celta ha publicado un texto a través de su Instagram en el que habla de la admiración mutua, la tranquilidad recuperada y la suerte que siente por compartir la vida con ella.

El futbolista comienza reflexionando sobre cómo, muchas veces, las personas se quedan únicamente con las apariencias sin desgranar el interior. "Muchas veces nos quedamos con lo que tenemos delante: la portada de una revista, la fachada de un edificio, la carátula de un disco, el envoltorio de un helado…", escribe, antes de explicar que con María descubrió que disfrutaba de ambas cosas.

Iglesias recuerda cómo no podía dejar de mirarla al conocerla y las ganas que tenía de saber cómo era realmente. "Desde la primera conversación sentí que me haría falta una vida entera para descubrir del todo lo que tenía delante", confiesa.

Un sentimiento que, asegura, no ha dejado de crecer con el paso del tiempo. "Amaba verla después de unos días. Después de unas horas. Y me encanta saber que cada día la amo más".

Borja Iglesias posa con sus familiares y amigos después de convertirse en campeón del mundo con España. / X

Admiración mutua y vuelta a la calma

El delantero también ha destacado la admiración que siente por su pareja y cómo ambos viven los éxitos como algo compartido. Tras unos meses intensos, la pareja ha recuperado la rutina compartida, que Iglesias asegura disfrutar especialmente.

"Hemos vuelto a la calma. A despertarnos juntos, solos, en silencio. Y lo único que pienso cada vez que me acuesto y cada vez que me levanto es en la suerte que tengo de compartir nuestra vida juntos. Gracias. Te amo muchísimo", finaliza.

El mensaje no ha tardado en acumular miles de reacciones en Instagram. Entre ellas destaca la de la propia Valero que respondía así a la declaración: "Amo caminar de la manita contigo, crecer juntos y seguir descubriendo todo sobre ti. Gracias por ser el mejor compañero de vida y por creer en mi todo el tiempo, por hacerme tu prioridad, por impulsarme a ser mejor, por tratarme con cariño en todo momento. Te amo Borja".