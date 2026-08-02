MÚSICA Y CIENCIA
El compostelano que sintoniza la Tierra, Mateo Mena viaja becado a Alaska: "Quero xerar unha economía circular"
«Quero facer unha radio natural para os sons que non podemos escoitar de xeito normal», señala Mateo Mena, asentado en Vigo, pero que también ha impartido talleres en centros educativos compostelanos y el día 15 viaja becado a Alaska
«Non residín nin vivín en Santiago pero teño amistades, visito Santiago e fixen obradoiros en institutos e centros de formación profesional falando de ciencia e facendo unha introdución á música electrónica", señala Mateo Mena, artista sonoro nacido en Santiago que ha inaugurado el festival Sinsal con una propuesta celebrada a finales de julio en el Planetario del Instituto Marítimo Pesquero de Vigo y una ruta llamada 'A radio natual de San Simón", en dicha isla.
Paso por el festival WOS
Y añade: "Estiven tamén actuando nunha edición do festival WOS, no ano 2017 con Laura Iturralde e o proxecto Nostoc onde creamos os nosos aparellos tecnolóxicos, con ela máis na parte visual, traballando con elementos orgánicos nunha peza chamada Taxón», señala Mateo Mena sobre esa pieza de arte audiovisual y sonoro de inmersión escénica tan propia de la oferta de ese festival compostelano cuya nueva edición de 2026 se celebrará del 11 al 13 de septiembre en varios escenarios.
Ese WOS 2026 reúnirá 16 proyectos. «Siete conciertos audiovisuales, cinco estrenos en España, un estreno mundial y la presentación de los nuevos discos de Ana Roxanne, Juli Deák y Shackleton», detallan desde la organización, cosa de la promotora Work On Sunday, dirigida por Iván Arias.
Entre otras cosas, es el creador del Ivpiter Fvlgvr, sintetizador que recoge y modifica las tormentas electromagnéticas del planeta Júpiter. Y más allá de la faceta musical con espíritu de experimentación y vanguardia que hizo que abriera este año el reciente festival Sinsal . «En total, case cen persoas interesáronse pola miña proposta no festival e fixen algún contacto novo», señala en su conversación con EL CORREO GALLEGO.
Talleres escolares sobre tecnologia y sus peligros
Mateo Mena Calavia (Santiago, 1983), artista sonoro y músico asentado desde niño en Vigo y luthier electrónico, ahonda en los aspectos de su rol didáctico cuando visita distintos centros educativos.
"Estamos nuns tempos perigosos con cousas como a obsolescencia programada, o emprego dos datos e outras cousas, e se non nos reapropiamos desa tecnoloxía remataremos por ser meros consumidores"
«Pretendo facer que a xente que estuda perda un pouco o medo á tecnoloxía e falo con rapaces que endexamais empregaron un destornillador e unha parte dos meus obradoiros consiste en abrir una caixa onde hai elementos electrónicos porque estamos nuns tempos perigosos con cousas como a obsolescencia programada, o emprego dos datos e outras cousas, tempos onde se non nos reapropiamos desa tecnoloxía remataremos por ser meros consumidores e hai un xeito de reutilizar e de fomentar pequenos experimentos para xerar conciencia diso… Fixen obradoiros en máis dun cento de institutos galegos, case sempre para estudantes de 16 anos e trátase de abrir pequenas portas para non ser so usuarios e para xerar unha economía circular e fomentar o ‘do it yourself’... Hoxe hai unha tecnoloxía imposta con tecnoloxía obsolescente. E isa tecnoloxía non é algo alleo a todos eses grandes poderes que están orientados a ter o control do poder sobre a poboación e nos obradoiros busco espertar algo eporque nesas idades adolescentes aínda se pode facer algo».
Viaje a Alaska
Mateo Mena obtuvo entre 2005 y 2012 el título de Grado en Composición Musical en el Conservatorio Superior de Música de Vigo y estudió además en el Conservatorio Santa Cecilia (Roma). Músico y constructor de instrumentos experimentales, está considerado como unos de los referentes gallegos en la creación de sintetizadores analógicos.
«O 15 de agosto vou marchar ata Alaska para facer una residencia artística en Chulitna Lodge Wilderness Retreat», detalla Mateo Mena sobre una entidad que ofrece programas creativos y de investigación a la orilla del lago Clark, área natural protegida.
«Van ser seis semanas para facer o meu proxecto e para intentar crear antenas de radio entre cobre e madeira que poidan resistir a intemperie… Estiven un tempo na Escola de Canteiros de Poio e miña idea é investigar alí con materiais autóctonos en Alaska para despois continuar en Galicia co granito como elemento característico da nosa cultura galega. Alaska é un sitio que está a cinco ou dez kilómetros das liñas eléctricas e iso en Galicia só se pode atopar en zonas como O Courel… Quero facer unha radio natural para os sons que non podemos escoitar de xeito normal porque non temos oídos eléctricos pola mesma razón que non escoitamos a wifi e so escoitamos sons acústicos que viaxan ata dous kilómetros... Busco crear antenas e receptores», explica quien sabe que viajar es parte de su labor investigadora . Mateo Mena con una de sus antenas en tierras islandesas (también estuvo en el lago Kilpisjärv, Finlandia)
«Estiven en Groenlandia a e no sur de Chile, traballando con bailarinas locais para crear unha peza que combina o son das auroras boreais e as austrais, a idea era intentar unir experiencias de artistas de partes moi alonxadas do planeta a través deses dous fenómenos, Auroras Boreais (as que hai no hemisferio norte) e Auroras Austrais (as do hemisferio sur)», explica Mateo Mena sobre otra de sus experiencias sonoras.
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