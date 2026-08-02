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Crónica social compostelana | Excursión a tierras de Lira de la promoción 1959-1965 de la Escuela de la Inmaculada

Los Chester International Summer Camps cierran su 41.ª edición con dos musicales en el Auditorio ABANCA

Nueva edición del programa Conecta con Galicia no Camiño

Excursión a tierras de Lira de la promoción 1959-1965 de la Escuela de la Inmaculada.

Excursión a tierras de Lira de la promoción 1959-1965 de la Escuela de la Inmaculada. / Cedida

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Recientemente, un grupo de alumnos de la promoción 1959-1965 de la Escuela de la Inmaculada realizó, como todos los años, su tradicional excursión a tierras de Lira.

Allí, los participantes no solo visitaron la piscifactoría del rodaballo bajo la guía de altos cargos de la instalación sino que también disfrutaron, como corresponde, de una buena comida en la que pudieron degustar productos del mar y entonaron los cantos de rigor para celebrar una reunión que se convirtió en una auténtica fiesta.

Los Chester International Summer Camps cierran su 41.ª edición con dos musicales en el Auditorio ABANCA

Los Chester International Summer Camps, campamentos de inmersión lingüística en inglés y español que el colegio compostelano Chester College International School celebra cada verano desde 1985, pusieron hace unos días su broche de oro con la representación, en el Auditorio ABANCA de Santiago, de dos musicales íntegramente en inglés adaptados a las distintas edades de sus participantes.

Fueron, en concreto, The Jungle Book, a cargo de niños de entre 8 y 12 años, y Sister Act, obra que fue interpretada por el grupo de adolescentes. Ambas producciones, preparadas durante las cuatro semanas de campamento, estuvieron dirigidas por Paul Russell, responsable de Música de los Chester Summer Camps, y Andrea Cleary, responsable de Teatro, junto con el equipo docente internacional.

Además, el intermedio del espectáculo contó con una actuación especial de varios participantes del Campamento Internacional de español de Chester College bajo la dirección de Ildiko Oltai, integrante de la Real Filharmonía de Galicia.

La función cerró a lo grande la 41.ª edición de estos campamentos, que este año reunieron en Santiago a jóvenes de numerosos países y reforzaron su carácter multicultural.

Nueva edición del programa Conecta con Galicia no Camiño

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, acompañó el pasado jueves, en su etapa final hasta la compostelana Praza do Obradoiro, a las cerca de 100 personas participantes en la edición de este año del programa Conecta con Galicia no Camiño, una iniciativa de la Xunta que ofrece a la juventud gallega residente en el exterior la oportunidad de conocer su tierra de origen a través de la ruta xacobea.

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Rodríguez Miranda destacó que los jóvenes implicados —que proceden de Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay, Venezuela y México— elevan a casi 3.600 el total de convocados en las 36 ediciones que acumula el programa.

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