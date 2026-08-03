La actividad hotelera en Santiago cae casi 100.000 noches en cinco meses

Los establecimientos hoteleros de Santiago afrontan 2026 con un descenso significativo de su actividad. Entre enero y mayo contabilizaron 433.721 pernoctaciones, lo que supone casi 100.000 menos que durante el mismo período del año pasado, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, la ciudad perdió 97.426 noches respecto a las 531.147 registradas durante los cinco primeros meses de 2025, una caída interanual del 18,3%. La comparación también refleja un retroceso frente a los ejercicios inmediatamente anteriores: hasta mayo de 2024 se habían alcanzado 527.488 pernoctaciones y en 2023 fueron 522.822.

El balance actual se encuentra incluso por debajo del nivel previo a la pandemia. Entre enero y mayo de 2019, los hoteles compostelanos sumaron 478.328 noches, 44.607 más que en el mismo período de este año. La diferencia es del 9,3%.

Los datos del INE corresponden exclusivamente a establecimientos hoteleros y, por tanto, no representan el conjunto de las estancias turísticas que se producen en Santiago. No incluyen, entre otras modalidades, toda la actividad desarrollada en viviendas de uso turístico. Además, el organismo estadístico advierte de que las cifras correspondientes a junio de 2025 y meses posteriores todavía son provisionales.

Mayo cierra con un descenso del 16,5%

El último mes analizado tampoco permitió revertir la tendencia. Los establecimientos hoteleros de Santiago contabilizaron en mayo 140.180 pernoctaciones, frente a las 167.884 del mismo mes de 2025. La diferencia es de 27.704 noches, equivalente a una bajada del 16,5%.

El retroceso resulta todavía mayor al tomar como referencia mayo de 2024, cuando la ciudad había alcanzado 172.187 pernoctaciones. En este caso, la caída asciende a 32.007 noches, un 18,6%. También se sitúa por debajo de las 166.790 registradas en mayo de 2023 y de las 152.038 de 2022.

La zona vieja de Santiago cargada de turistas / Antonio Hernández

La estancia media, sin embargo, apenas varió. Cada viajero permaneció en los hoteles de la ciudad aproximadamente 1,54 noches, frente a las 1,55 de mayo de 2025. Los datos apuntan así a que el descenso de la actividad responde principalmente a la llegada de menos huéspedes y no a una reducción sustancial de la duración de sus estancias.

La demanda nacional sufre el mayor retroceso

La evolución es especialmente negativa entre los turistas residentes en España. En mayo generaron 40.818 pernoctaciones, frente a las 52.625 del mismo mes del año pasado. La caída alcanza el 22,4%.

Las noches correspondientes a viajeros residentes en el extranjero también disminuyeron, aunque de una forma menos intensa. Pasaron de 115.259 en mayo de 2025 a 99.362 este año, un 13,8% menos.

Pese al descenso, los visitantes internacionales continuaron concentrando la mayor parte de la actividad hotelera. Siete de cada diez pernoctaciones registradas durante mayo procedieron de personas residentes fuera de España.

El respaldo judicial a los límites sobre los pisos turísticos

Los nuevos indicadores hoteleros se conocen en un momento marcado por el debate sobre el modelo turístico y la regulación de los alojamientos en la ciudad. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha respaldado recientemente al Concello en el procedimiento iniciado por la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) contra las restricciones municipales.

El conflicto se remonta a la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobada el 16 de febrero de 2023. La normativa impide la implantación de nuevas viviendas de uso turístico en el casco histórico y en determinadas calles próximas, además de establecer limitaciones en zonas como el Ensanche.

Aviturga había cuestionado la modificación, entre otros motivos, por la ausencia de informes de la Dirección General de Aviación Civil y de la Delegación del Gobierno. La Sala rechazó esos argumentos y concluyó que dichos documentos no eran preceptivos. También consideró adecuada la inclusión de las viviendas turísticas dentro del uso de hospedaje.

La resolución fue declarada firme mediante un decreto fechado el pasado 25 de junio, después de que finalizase el plazo para presentar un recurso de casación.

En cualquier caso, a pesar de que podrían ser los principales beneficiados, los hoteles no han ganado cuota de mercado gracias a esta regulación. De hecho, ha sido al contrario, por lo que no parece que las limitaciones a las viviendas turísticas condicionen en gran medida las pernoctaciones en hoteles.

La tasa turística, pendiente de nuevos balances

La evolución de las estancias también será relevante para analizar el funcionamiento de la tasa turística, estrenada por Santiago durante el último trimestre de 2025. En sus tres primeros meses de aplicación, el Concello ingresó 548.000 euros mediante la recarga municipal sobre las estancias, según el informe elaborado por el Consello de Contas. Durante ese período se presentaron 260 autoliquidaciones sobre un censo de 952 establecimientos. El organismo fiscalizador situó el grado de cumplimiento en el 27,31%, aunque advirtió de que este porcentaje no implica necesariamente que el resto de los alojamientos incumpliesen sus obligaciones.

La caída observada en los establecimientos hoteleros durante los cinco primeros meses de 2026 podría condicionar los próximos ingresos, pero todavía no permite aventurar una estimación fiable. La tasa afecta a diferentes modalidades de alojamiento y su recaudación depende, además del número de noches, de las tarifas aplicables, las exenciones y el grado efectivo de cumplimiento.

Los próximos datos permitirán comprobar si la pérdida de actividad hotelera se mantiene durante el verano, la etapa de mayor presión turística en Santiago, o si la celebración del Apóstol y los grandes eventos previstos en la ciudad permiten recuperar parte del terreno perdido durante el comienzo del año.