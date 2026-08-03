¿Está el Camino de Santiago masificado? Más de 1.440 peregrinos al día

Si un día quieren experimentar lo más parecido posible a ser la reina Letizia, elijan un punto medio del Camino de Santiago por sus tres rutas más transitadas. Sabrán lo cansado que es levantar la mano continuamente o realizar un leve saludo con la cabeza. Es muy probable que a la media hora ya ni quieran mirar a los peregrinos.

En lo que llevamos de año, las distintas rutas jacobeas han registrado 298.561 peregrinos (del 1 de enero al 26 de julio). Si calculamos la proporción diaria, obtenemos que son 1.442 por cada jornada. En el año 2019 andaban por el millar.

Más de medio millón en 2025

El Camino de Santiago se está convirtiendo en un arma o incluso una máquina turística para Galicia con las administraciones resaltando el incremento continuo de romeros desde que finalizó la pandemia y con datos históricos. Recordemos que 2025 cerró con casi 531.000.

Peregrina muestra su compostela con los sellos al llegar a Santiago esta semana. / Xoán Álvarez

Son cifras increíbles. Sobre todo cuando echamos un ojo a las tablas históricas y nos percatamos de que en años como 1973 hubo 40 peregrinos o 14 en 1978. Claro que en aquella época no existía la oficina del Xacobeo creada a principios de los años 90 para la promoción turística de la ruta en la era del presidente autonómico Manuel Fraga y el conselleiro Pérez Varela.

«The Guardian» destaca el Camino Portugués por la costa

Las distintas administraciones han sabido incrementar la fama del Camino de Santiago, a lo que han ayudado incluso películas, series y la prensa internacional. Pocos días atrás el periódio británico «The Guardian» publicaba una información que seleccionaba las seis mejores rutas de larga distancia para andar en el verano europeo.

Situaba como primera la del Jungfrau en Suiza (considerado el techo de Europa con sus más de 4.100 metros de altitud); de segunda citaba Alpe Adria (entre Eslovenia e Italia); y de tercera, el Camino Portugués por la costa. El diario recalcaba que hay «menos tráfico humano» que en el Camino Francés.

Ante ese apunte de «The Guardian», ¿debemos pensar que el Camino Francés está masificado? Desde la Asociación Iacobus Cofradía de Santiago en Tui y Baixo Miño, consideran que «el Camino absorbe bien la cantidad de peregrinos actuales sin presión pero no cabe duda de que sobre todo el mes de agosto es complicado para los peregrinos. Pero en los últimos tiempos la gente está empezando a ir más en otros meses distintos del verano». Añaden que el crecimiento continuo de peregrinos «no se puede mantener en el tiempo» de manera indefinida por lo que habría que «estudiar» la situación.

"Hay que tener cuidado porque los peregrinos pueden pasar de ser personas queridas a ser consideradas personas molestas» Alfonso Ferreira — Secretario de la Asociación Iacobus

Entienden que los negocios vean bien el aumento de peregrinos pero comprenden también las quejas de la población compostelana. «Se pueden sentir molestos. Hay que tener cuidado porque los peregrinos pueden pasar de ser personas queridas a ser consideradas personas molestas», indica Alfonso Ferreira, secretario de la Asociación Iacobus.

Pero el problema ¿reside en el número o en la calidad? Cada persona así como las instituciones deben reflexionar si la masificación es positiva o nociva para el conjunto de la sociedad; o si el problema radica en determinados comportamientos.

¿Cantidad o calidad?

Algunos lamentos se han comenzado a oír con vecinos que se quejan del sonido de múltiples bastones contra el empedrado de la Zona Antigua de Compostela; los cánticos de los grupos multitudinarios de romeros al acercarse a la Catedral; la ligereza con la que algunos cortan redes de pescadores en Baiona para ‘adornar’ sus conchas peregrinas; las quejas de vecinos también de esta villa por quedarse sin plaza en los autobuses a Vigo debido a la alta cifra de romeros que en lugar de ganarse la compostelana andando prefieren ‘trampear’ en autocar o la denuncia esta misma semana contra peregrinos irrespetuosos que usan como ‘rocódromos’ las fachadas de los monumentos como el Colexio de Fonseca (de estilo barroco, del siglo XVII y entrada a la Biblioteca).

Documentales como «Masificación del Camino de Santiago» de Arte TV Cultura o «Os valores no Camiño», dirigido por Raquel Freiría, portavoz de APACA, Asociación Protectora de Animais do Camiño, reflexionan sobre cómo el turismo de masas está afectando a la ruta jacobea y Santiago y cómo se puede concienciar a los romeros para ser más respetuosos.

«Se están centrando en que cada vez vengan más y más peregrinos como tema turístico. El Camino podría ser una ruta con valores con ejemplo para el resto de la sociedad», señala Freiría.

En caso de que las cifras de peregrinos continúen aumentando, en el aire queda si, algún día se tendrá que controlar más el acceso a la zona vieja, multar si el ruido de los grupos de peregrinos ponen en riesgo la salud y perseguir más los atentados contra el patrimonio.

Sellos especiales para peregrinos en la ruta jacobea portuguesa por la costa. / Mar Mato

El vigués de los sellos peregrinos modernos

Tras realizar el Camino de Santiago siete veces, un vigués que prefiere guardar su nombre en el anonimato pensó que los sellos de las compostelas (credenciales del peregrino) deberían ser más atractivos y artísticos. Poco a poco fue fraguando la idea hasta llegar a su marca, Stampman (el hombre sellador).

Ahora, coloca su ‘oficina’ en el Camino Portugués por la costa para estampar las compostelanas con sellos que prepara en el mismo momento. Empezamos a hablar con él y cuando nos damos cuenta ya hay cola de varias personas.

«Empecé por el Camino Portugués andando. Nos costó y la siguiente vez fue en bici. Después ya saltamos al francés desde Roncesvalles a pie», recuerda.

La idea hacer un sello diferente nació «tras hacernos muchas estampas de tinta». El sello de lacre antiguo tampoco soluciona: «Se agrieta y se rompe. Es muy difícil llegar con él a Santiago. El que yo hago ahora es flexible, no se rompe. Es moderno y eterno».

Sellos especiales en el Camino Portugués por la costa para las compostelas de los peregrinos. / Mar Mato

De la necesidad, surgió la posibilidad de hacerlos para otros peregrinos como hobby. «Empecé este año por mayo, cuando empieza la temporada fuerte de peregrinaje», señala.

Hay cinco modelos disponibles que pueden ofrecerse en varias combinaciones de colores, incluido el dorado y la plata.

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Para este vigués, el problema del Camino Portugués en Vigo es aún la buena falta de señalización. «Los peregrinos no saben por donde ir. Estaría bien que les hiciesen un planing para saber cómo seguir. En Oporto, en la acreditación, por detrás, hay un mapa. En la de Vigo, no, y la entrada es lo pero, es donde la gente se pierde», lamenta. n