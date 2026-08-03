De Bariloche al casco histórico de Compostela: el músico argentino que llegó «de casualidad» y hoy llena de folclore los bares compostelanos

Argentino y patagónico, Ignacio ‘Nacho’ Ganín, llegó desde San Carlos de Bariloche, ciudad más poblada y centro turístico de la Patagonia argentina, a Galicia en 2022. Con un viaje improvisado y «de casualidad», según reconoce, Ignacio ‘Nacho’ Ganín llegó a Galicia sin demasiados planes. Cuatro años después de aquel viaje, trabaja para acercar el folclore argentino a los bares del casco histórico compostelano.

El músico argentino Ignacio Ganín / Cedida

Comenzó su ruta por tierras gallegas en Bembibre (Val do Dubra), a los 19 años. Allí estuvo trabajando en un vivero —sector al cual se dedica su familia en Argentina—durante nueve meses. Sin embargo, la aldea se le quedó pequeña y «la soledad del pueblo» lo obligó a extender sus alas a Compostela. En la capital gallega fue donde comenzó su trayectoria musical en Galicia. «Trabajé dos años de camarero y ahí conocí al dueño de Casa da Trova, Tato López, que me reclutó después de una charla que tuvimos en el restaurante», explica el joven argentino de 23 años.

Hacía años que no tocaba un instrumento ni cantaba y la vuelta lo abrumó, pero las ganas de hacer música fueron más fuertes. «Cuando llegué a Casa da Trova, me encontré con una serie de cantautores impresionante. Ahí me invitan a un micro abierto en el pub Atlántico», comenta.

Ese fue el inicio de todo y el punto de partida para conocer músicos que lo empezaron a invitar a escenarios y a bares. «Al principio fue todo sin querer», explica. El bar Arume fue el primer local que le abrió sus puertas para hacer un concierto por primera vez. «Aquel primer concierto me permitió conocer cada vez a más gente, todo de manera natural», cuenta.

Aquella primera actuación le abrió las puertas de otros locales del casco histórico, como Café Bar Tin Marín o el O Cum. «Cuando te empiezan a invitar a tocar, a subir al escenario, uno empieza a moverse más», explica Ganín.

Ignacio Ganín en una foto cantando / Cedida

Tuvo la oportunidad de cantar con músicos argentinos y gallegos que llegaban a Compostela a actuar, como el caso de Clara Cantore, Migui Bouzó, Flor Ruva, Víctor Renaudeau, entre otros. «Me dieron posibilidad de tocar en festivales y en ciclos. Y ahí empezó toda una idea de grabar un disco, con canciones propias, y eso me ayudó bastante también a salir a tocar a la calle».

Un disco a punto de salir

El proyecto fue tomando forma gracias a la colaboración de otros músicos, que se fueron sumando a la propuesta desde el primer momento. El disco, que espera poder presentarse a fin de año, ya tiene nombre Nada de volver. «En el disco se hace un planteamiento de poner sobre la mesa la idea y el juicio de volver o no volver a un lugar, de emigrar, de irse a otro país. La gran frase de quemar los barcos y ponerla sobre la mesa», asevera el argentino.

El disco —que juega irónicamente con la idea de no regresar al país de origen— reúne seis canciones compuestas íntegramente por Ganín e inspiradas en el folclore argentino. «Es un disco documental, que tendrá audio y gráfico», explica.

La movida cultural local

La música tradicional gallegaocupa un lugar destacado en la programación de muchos bares compostelanos, lo que obliga a quienes apuestan por otros géneros a hacerse un hueco poco a poco.

«Es todo un trabajo poder tocar en un bar acá. Tenés que estar, ir cada dos por tres, te tienen que ver la cara. Y hoy en día, en Momo o en Gramola vamos a tocar canciones de Fito Paez o del Luis Alberto ‘Flaco’ Spinetta», finaliza.