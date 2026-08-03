Feito a Man 2026 ofrece ya conciertos conciertos gratuitos en Santiago con grupos como Ruxe Ruxe, Mad Martin Trio o The Spoonfuls

El festival Feito a Man llena ya de música Santiago con sus conciertos gratuitos. Incluye a grupos compostelanos como Ruxe Ruxe (referentes de la escena folk rock) o Mad Martin Trio (buena banda de alma rockabilly), parte de un programa con 30 citas (en 2025, 36) repartidas en 16 días con acceso gratuito. Es una programación organizada por la asociación cultural Cidade Vella y el Concello de Santiago, con el patrocinio de la Deputación da Coruña. Es la edición anual número 23 con un cartel gráfico diseñado por la cantautora santiaguesa Gloria Pavía.

Primeros días

Este martes 4 de agosto, en la Vía Sacra a las 19.30 h Susto Que Flipas (Punk) y a las 20.30 h. Ruxe Ruxe (Rock). Además, a las 22.30 h. en San Paio de Antealtares: The Spoonfuls (Blues). El miércoles 5, a las 20.30 h. en la Praza Dos Gatos: Alma Micic Trío (Jazz) y a las 22.15 h. en la Rúa de Xelmírez: Muaré (Groove, Funk). El jueves 6 a las 20.30 h. en Tras Salomé: Uns (Alt-Country), a las 22.15 h. y en la Praza de Feixóo: Mirla Riomar & Marcel Vallés (Música de Brasil).

El viernes 7 en San Martiño Pinario a las 20.30 h., propuesta de Improteatro (Versión do Director, con Antón Coucheiro, Feña Ortalli y Gala M) y a las 22 h. música de soul y swing con Allo Negro. Ya el sábado 8 a las 21.00 h en la Rúa Santo Agostiño-Ameas, acúan los Coolflanders (Soul).

Segunda semana

El lunes 10 a las 21.30 en la Rúa Fonte de San Miguel: Brais Ninguén & Couto 90 (Reggae, Funk). El martes 11 a las 20.30 h., concierto en la Vía Sacra: de Os Pardos (Música Tradicional Gallega) y a las 22.30 horas em Virxe da Cerca (Momo... A Rúa), tocan Planète Daydreams (Groove, Ambient, Folk, Jazz).

El miércoles 12 de agosto en la Praza dos Gatos: De Botóns (Tradi) a las 21 h. y Mother Pearl & The Rockin’ Rebels (Hard Rock) a las 22.15 horas.

El jueves 13 en la Rúa de Xelmírez: Ventura (Folk) a las 20.30 h. y en San Paio de Antealtares: Josvany Terry Quartet (Jazz Afrocubano) a las 22.15 h. El viernes 14, en Praterías: Blue Merrow (Hard Rock) a las 20.30 h. y en San Martiño Pinario: Saibran (Rap) a las 22.30 h.

Saibrán y cartel del festival Feito a Man 2026. / Cedida

Recta final

El lunes 17 a las 21.30 h en la Fonte de San Miguel: Igmig (Rock). El martes 18 a las 20.30 h. en Virxe da Cerca (Momo... A Rúa): Naxo Ganin & Vic Nogueira (folk argentino) y a las 12.15 h en la Praza de Feixóo: Chop Chop (Art Rock Británico) . El miércoles 19 en la P. de Feixóo: Manu Sija (Jazz, Eléctronica) a las 20.30 h. y a las 22.30 h en Virxe da Cerca: Seixo (Electrónica) .

El jueves 20, el festival Feito A Man propone en Praterias a las 20.45 h.: Malas Costumbres (Pop-Rock) y a las 22 h.: Cachas & Cousins (Reggae, Ska). El viernes 21 a las 20.30 h. en Tras Salomé: Océano Esquizo (Power Pop), y a las 22.30 horas en San Martiño Pinario, Improteatro-Musical con un espectáculo llamado Al Tran Tran.

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Y el sábado 22 a las 13.30 h. en San Martiño Pinario: Sesión Vermú Veciñal con djs y a las 21.00 h. en la Rúa Santo Agostiño-Ameas: Mad Martin Trío (Rock and Roll). Además, el lunes 10 a las 19:30 h. en Casa das Crechas, se ofrece "A terra por gañar", documental de Roberto Conde sobre Adega.