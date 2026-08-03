Isabel Dobarro, ganadora de un Latin Grammy, protagonista del arranque de los cursos Música en Compostela: «Me emociona volver a Santiago»

Por mucho que el mundo cambie y se acorten las distancias, hogar natal solo hay uno, y el de Isabel Dobarro está en Santiago, aquí nació en 1992. Ganadora del Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Clásica 2025 por "Kaleidoscope", vuelve a Galicia esta semana tras tocar hace días Brasil y visitar poco antes Londres, «los estudios Abbey Road» para grabar como solista con la Royal Philharmonic Orchestra, bajo la dirección del Alberto G. López, con el ingeniero de sonido y productor Javier Monteverde (ya trabajó con Dobarro en "Kaleidoscope") para plasmar en disco un concierto de Vicente Álamo.

«Trabajamos tanto el mes previo reunidos cada tarde Alberto, Vicente y yo, que estaba previsto acabar las sesiones en siete horas y terminamos hora y media antes gracias a nuestro gran niveld econcentración. El disco llega a las plataformas el 12 de agosto», dice con ese punto orgullo de quien sabe que hacer los deberes tiene premio. «Ha sido una de las grandes experiencias musicales de mi vida», añade.

De vuelta a Compostela, Isabel Dobarro charla con EL CORREO GALLEGO en el Hostal dos Reis Católicos. «Sois el periódico donde salió mi primera entrevista, tenía 10 años», indica frente a un café con leche y una chaquetita cerca porque no olvida que las noches norteñas son frescas hasta en verano. Ella es parte del elenco de Música en Compostela, cursos fundados en 1958, con una nueva edición ya en marcha y un «gran» programa por delante con clases, charlas y conciertos de entrada libre.

Montserrat Caballé y Jordi Savall, fueron estudiantes en Música en Compostela

«Estos cursos, a nivel internacional, lo tengo contrastado, son, uno de los referentes internacionales de la música clásica española. Tienen una historia que empieza con figuras como Andrés Segovia, Alicia de Larrocha y Federico Mompou, como profesores, pero también con estudiantes talentosos como Montserrat Caballé, Alberto Ginastera, Jordi Savall, es decir, fue una plataforma muy importante para figuras que luego tuvieron un impacto universal y Música en Compostela sigue siendo eso. Por un lado, representa la excelencia en el ámbito docente y, por otro, es una de las primeras plataformas para estudiantes de todo el planeta». «Me emociona mucho que, cada vez que voy fuera, una de las razones por las que me hablan de Santiago es por Música en Compostela y por esa grata experiencia que recuerdan».

«Me emociona mucho que, cada vez que voy fuera, una de las razones por las que me hablan de Santiago es por Música en Compostela y por esa grata experiencia que recuerdan». Isabel Dobarro — Premiada pianista compostelana

La relación de Isabel Dobarro con estos cursos, donde su madre María Dobarro, ejerce de Presidenta, se ha estrechado este año al sumarse al Consejo Directivo. «Así que, a partir de ahora, volveré a Santiago cada verano gracias a este nexo ineludible. Siempre me emociona volver a Santiago», cuenta con naturalidad al unir a su agenda de trabajo esa «agradable» faceta docente. «Para mí es un honor y un orgullo enorme», recalca.

Isabel Dobarro. / Antonio Hernández

Dentro de la programación de Música en Compostela 2026, ella da una conferencia el miércoles 5 de agosto (19 horas; Hostal de los Reyes Católicos) sobre Santiago de Masarnau (Madrid, 1805 - 1882), fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España, charla ilustrada a nivel musical por Josep Maria Colom al piano. «La figura Santiago de Masarnau es muy interesante, empecé a conocerla más gracias a las grabaciones de Josep Maria Colom, gran maestro y profesor de estos cursos. Desde el punto de vista musical, fue un pionero en el romanticismo español, que se integró en la vida musical de Paris y Londres, capitales de la música en ese momento, donde fue amigo de Chopin y de otras grandes figuras de su época, y trae todo eso a España y crea una revolución».

En recuerdo del añorado Stephan Picard

La conversación con Isabel Dobarro hace un aparte para recordar a Stephan Picard (1960 - 2026), profesor de violín en Música en Compostela durante varios veranos y fallecido hace días. «Me enteré cuando estaba en Londres, me llamó mi madre... Aparte de gran violinista, Stephan era un gran pedagogo, sabía sacar de cada alumno lo mejor, y además de su talento para la música, también era una persona muy bondadosa», señala sobre quien centra uno de los homenajes de esta nueva edición de Música en Compostela, que también reivindicará a Manuel de Falla y Montserrat Torrent.

El concierto del grupo de docentes se celebra el viernes 7 de agosto a las 19.30 horas en el Hostal "In Memoriam a Stephan Picard", cita donde actuarán en pases individuales el claustro de profesores de Música en Compostela como Jose María Gallardo, Ashan Pillai, Juan Carlos Cornelles, Josep María Colom, Xunyue Zheng o Ángel Huidobro, entre otros.

Isabel también grabó este año como solista en el disco "Entre el Greco y Cervantes", con música del compositor Víctor Morales y la Orquesta Sinfónica de RTVE (dirección de José Luis López Antón) y tras la presente edición de Música en Compostela, «tendrá unos días de vacaciones», irá a Miami «a acabar una cosa» y en diciembre volverá a Abbey Road «a grabar con la Academy of St. Martin in the Fields, la pianista argentina Lucía Caruso y el guitarrista Pablo Sáinz Villegas», concluye. Así resume su vida una artista gallega cuyo talento aprecian en muchas partes y en ninguna como en casa.

Otro momento del acto inaugural de Música en Compostela. / Antonio Hernández

Tradición pedagógica

Como añadido, Isabel Dobarro alude también al reconocimiento internacional de varios jóvenes talentos de la actual música clásica española y le pone contexto. «En España hay una tradición pedagógica muy buena desde hace muchas décadas tanto de intérpretes como de pedagogos y esa es una de las causas que explica que salgan talentos como Pablo Sáinz Villegas a la guitarra o María Dueñas el violín pero, a nivel de apoyos, hace falta mucha más atención a nivel político y a nivel institucional», subraya.

"«En España hay una tradición pedagógica muy buena desde hace muchas décadas y esa es una de las causas que explica que salgan talentos como Pablo Sáinz Villegas a la guitarra o María Dueñas el violín" Isabel Dobarro — Pianista santiaguesa de música clásica ganadora de un premio Latin Grammy en 2025

Música en Compostela recibe al organista Juan de la Rubia

Tras el exitoso acto inaugural de la nueva edición de los cursos Música en Compostela, celebrada este domingo en el Hostal dos Reis Católicos con presencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, el programa de este proyecto formativo de entrada libre ofrece este lunes un concierto de Juan de la Rubia, al órgano en un homenaje a Montserrat Torrent, a las 20:30 h. en la Iglesia de San Paio de Antealtares.

Acto inaugural de los encuentros Música en Compostela, con al alcaldesa de Santiago cuarta desde la izquierda. / Antonio Hernández

De la Rubia es el organista titular de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y es una nueva incorporación al profesorado de Música en Compostela. Esta edición cuenta con un alumnado procedente de una docena de países y una programación de música clásica que dura hasta el 15 de agosto.

Más conciertos

La programación de Música en Compostela 2026 se completa con varios conciertos protagonizados por alumnado y profesorado del curso en escenarios como el mencionado Hostal, la iglesia de San Paio de Antealtares, el Conservatorio Profesional de Música de Santiago, el Hospital Clínico Universitario y el Museo de Pontevedra (extensión del programa el tradicional recital "A la luz de los candelabros", que se mantiene de forma ininterrumpida desde hace casi siete décadas).

El recital de clausura tendrá lugar el viernes 14 de agosto, en la iglesia de San Martiño Pinario, a las 20.00 horas con la participación del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, bajo la dirección de Javier Fajardo.

Apoyos institucionales

Música en Compostela 2026 tiene como patrocinador principal al Consorcio de Santiago, apoyo al que se suma la colaboración de otras instituciones públicas como el INAEM (Ministerio de Cultura), la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña, el Concello de Santiago, la USC, Turismo de Galicia, el CGAC, la EAEM, el Auditorio de Galicia, la Deputación de Pontevedra y el Conservatorio Profesional de Música de Santiago.