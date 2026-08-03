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Muere Juan Luis Puya Rey, exdirector del Gran Hotel Los Abetos de Santiago

Fue también director del Hotel Riazor de A Coruña y formó parte de la Asociación de Hostelería de Santiago y del Club de Leones

Fachada del Gran Hotel Los Abetos, en Santiago de Compostela.

Fachada del Gran Hotel Los Abetos, en Santiago de Compostela. / T. G.

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Jacobo Táboas

Jacobo Táboas

Santiago

Juan Luis Puya Rey, exdirector del Gran Hotel Los Abetos de Santiago, falleció este lunes a los 75 años de edad. Profesional de larga trayectoria en el sector hotelero gallego y vecino de la rúa Frei Rosendo Salvado, en el Ensanche de la capital gallega, también desempeñó responsabilidades en la Asociación de Hostelería de Santiago y fue director del Hotel Riazor de A Coruña.

Quienes compartieron con él su etapa profesional lo recuerdan como "un director de hotel de corte clásico, un caballero y muy elegante", destacando su profesionalidad y el trato cercano que mantuvo durante toda su carrera.

El Gran Hotel Los Abetos, ubicado en la rúa de San Lázaro, abrió sus puertas el 14 de julio de 1999, impulsado por los hermanos Hermida Álvarez, empresarios con actividad también en México y Estados Unidos.

En el ámbito asociativo, Puya Rey fue vocal del Club de Leones de Santiago, organización internacional de servicio comunitario, nacida en Chicago, con presencia en más de 200 países. La entidad inició su actividad en la capital gallega en 2009 con la constitución de su primera junta directiva.

En el plano personal, estaba casado con Raquel Crisostomo Remiro y era padre de dos hijas, Miriam y Sonia Puya Crisostomo.

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