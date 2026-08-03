La nueva Facultad de Farmacia de Santiago comienza a tomar forma

Las obras de construcción de la nueva sede de la Facultad de Farmacia de la Universidade de Santiago de Compostela han entrado en una nueva fase de ejecución después de superar los trabajos iniciales de movimientos de tierras y cimentación. El avance de las estructuras permite apreciar ya con mayor claridad la configuración y el volumen que tendrán los futuros edificios del nuevo centro de Ciencias de la Salud.

Los trabajos comenzaron el 10 de octubre de 2025, con la firma del acta de replanteo, y progresan actualmente en la ejecución de las estructuras de los dos inmuebles incluidos en esta fase del proyecto.

El edificio destinado a las prácticas y a los laboratorios de la Facultad de Farmacia, denominado Edificio 2, es el que presenta un mayor grado de desarrollo estructural. Paralelamente, continúa avanzando el Aulario, correspondiente al Edificio 1, cuya configuración definitiva empieza también a resultar reconocible.

Próximos pasos

Durante el mes de agosto está prevista la incorporación progresiva de la estructura metálica del Aulario, así como la finalización de la estructura del edificio de prácticas y laboratorios.

La obra deja atrás de este modo una de sus etapas más complejas desde el punto de vista técnico, centrada en las excavaciones y en la construcción de las cimentaciones, y entra en una fase en la que el progreso de los trabajos será mucho más visible.

La planificación actual contempla completar antes de que finalice el año la estructura de la primera fase del proyecto. La USC espera, además, alcanzar para entonces un mayor grado de desarrollo en el edificio de laboratorios de la Facultad de Farmacia, que deberá contar ya con buena parte de su envolvente ejecutada.

El vicerrector, Roberto Bande, visitó la zona de la actuación / USC

De forma paralela a los trabajos sobre el terreno, continúan los procesos de coordinación técnica, fabricación y suministro de las envolventes y de las diferentes instalaciones previstas en el proyecto.

La Universidade de Santiago, la dirección facultativa y la empresa constructora mantienen un seguimiento técnico y económico continuado de la actuación. El objetivo, según explica la institución académica, es optimizar la planificación, garantizar la coordinación entre todas las partes implicadas y favorecer que las obras avancen de acuerdo con los objetivos establecidos para esta fase.