Del Lingua Urbana o el Atardecer no Gaiás al Festival C: los mejores planes para disfrutar al máximo de este mes de agosto en Santiago

El lanzamiento el viernes 31 de julio de los fuegos pequeños cerró en Santiago de Compostela las Fiestas del Apóstol, tras diez días de celebración y sirviendo también como despedida para el mes de julio. Con la llegada de agosto, las playas para combatir el calor o las innumerables fiestas de este mes se convierten en el gran centro de atención de todos los gallegos.

En el caso de Santiago, aunque con la ausencia de playa, el nuevo mes llega cargado de numerosos planes para todos los públicos con los que disfrutar por todo lo alto.

Conciertos, actuaciones o festivales se sucederán a lo largo de todo el mes en la capital gallega, y desde EL CORREO GALLEGO te contamos todos los detalles para que no te pierdas nada.

Atardecer no Gaiás

El popular ciclo de conciertos Atardecer no Gaiás regresa en este mes de agosto a la Cidade da Cultura con cuatro nuevas citas. El jueves 6 de agosto el protagonismo será para Dogo, el trío compostelano que harán vibrar la Plaza central del Gaiás con su noise-rock y su mentalidad post-punk.

Los siguientes que pondrán a bailar a la Cidade da Cultura serán Alberto Prado y Sergio Vallejo, más conocidos como Galician Army, que amenizarán el atardecer más especial del verano: el del 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de sol.

Al día siguiente tendrá lugar la segunda edición del Atardecer Fest, con la presencia de una de las voces más destacadas del rap nacional como es Israel B, la catalana Santa Salut y el gallego Silee.

El rapero madrileño Israel B / Cedida

El ciclo de conciertos Atardecer no Gaiás de este año se cerrará el viernes 14 de agosto con el trío barcelonés Turista Sueca y su combinación de spoken word, pop y electrónica con una actitud punk que transforma lo cotidiano en sátira política, reivindicando el humor como herramienta crítica frente al caos.

Noitinhas

El ciclo noitiNHas, que se celebra en la azotea del hotel NH Collection de Santiago, regresa en este mes de agosto.

Edición anterior de Noitinhas en el NH de Santiago / ECG

El miércoles 5 de agosto se celebrará la quinta cita de este año del ciclo gastronómico y musical. En esta ocasión, el día comenzará con la sesión de Rapariga DJ desde las 19.30 h. y la actuación de los angelinos The Killing Floors a las 21.00 horas.

En esta jornada estará presente el chef José Hernández Ortega, del restaurante Delito en Santiago de Compostela.

Lingua Urbana Fest

Tras arrasar el año pasado en su estreno en Santiago, el festival de música urbana Lingua Urbana Fest regresa a la capital gallega el viernes 28 de agosto con un completo cartel cargado con algunos de los nombres de la industria a nivel gallego y nacional que se darán cita en la Cidade da Cultura.

El cartel de esta edición estará liderado por Yung Beef, uno de los artistas más importantes y relevantes del panorama nacional. Con más de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify, el granadino es considerado como uno de los padres del trap en España.

Junto al granadino se subirán también al escenario otros nombres destacados de la industria musical a nivel nacional como el canario Abhir o el rapero compostelano Pablo Arce Muñoz, más conocido como Arce, en el que será el único concierto de ambos en la comunidad.

También pondrán ritmo al Lingua Urbana Fest algunos de los estandartes de la escena gallega actual como 9Louro, Lg1do o Dirty Suc, así como una destacada representación de la escena DJ gallega con Sote, Carlos Barral y Valensk8.

WakeUp SDC

Si el viernes 28 la música urbana llenará el Gaiás, al día siguiente, el sábado 29, la electrónica hará lo mismo con un gran maratón musical. El Wake Up SDC transformará el espacio desde las 18.00 hasta las 6.00 horas en un gran club electrónico al aire libre.

El dúo estadounidense The Martinez Brothers, referentes a nivel mundial del house y el tech-house, o el español Paco Osuna, uno de los mayores referentes nacionales, son algunos de los grandes protagonistas de una tarde/noche que promete ritmo, vanguardia y ganas de pasarlo bien.

Junto a ellos también estarán Ben Sterling, Crusy, Caste, Omy Cid, Santiso, Anfisa Letyago, Cristian Varela, Hector Oaks, Nastia Reigel e Isma B & Mury.

Concierto de Amyl & the Sniffers

La banda autraliana Amyl & the Sniffers hará parada en Santiago el próximo 16 de agosto (la única cita en España junto al 18 de agosto en Barcelona) como parte de su nueva gira para la promoción de su último álbum Cartoon Darkness, publicado a finales del pasado año. Con su retorno a los escenarios españoles, la banda apunta a recuperar el punk directísimo, sucio, melódico y repleto de energías.

Las entradas llevan agotadas meses para un concierto que se celebrará en la Sala Capitol a las 19.00 horas.

Festival C

Santiago celebrará durante este mes la séptima edición del Festival C, que traerá a la capital gallega actuaciones de poesía, danza, música, títeres, cuentos y circo, con una treintena de propuestas de la mano de artistas y compañías gallegas.

Espectáculo en una edición anterior del Festival C en el parque de Bonaval / Antonio Hernández

El festival, que contará con actividades organizadas por toda la ciudad, se celebrará entre el lunes 3 y el viernes 28 de agosto.

Durante todo el mes, la praza da Quintana, la Casa das Máquinas, el parque de Galeras, el parque de Bonaval, el paseo da Ferradura y la rúa Concepción Arenal acogerán espectáculos y actividades que permitirán descubir la ciudad desde otra perspectiva, convirtiendo las calles, parques y plazas en lugares de encuentro entre artistas y vecinos.

Fiestas en Marrozos, Aríns, Lavacolla o Grixoa

Aunque las Fiestas del Apóstol terminaron en Santiago a la vez que se despedía el mes de julio son varias las parroquias de la capital gallega que continuarán sus fiestas en el mes de agosto.

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Grixoa celebrará los días 14 y 15 sus fiestas en honor al Santísimo Sacramento y a Nuestra Señora con misas, pasacalles y música a cargo de Faíscas da Pontraga, el trío Alborada, el grupo Unión y Fuerza y el dúo All Star. Harán lo propio en Marrozos, que celebrarán sus fiestas el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 con la presencia de la orquesta Acirema, Unión y Fuerza, Euforia, D. Noche, grupo Bomba y la orquesta Finisterre.