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Camino de Santiago

Reabre la Puerta de Abades ante la estimada oleada de peregrinos en el mes de agosto

Esta entrada temporal a la Catedral busca agilizar el flujo de visitantes 

Llegaron casi 5.000 caminantes en el primer fin de semana del mes

Peregrinos ayer haciendo cola en la Puerta de Abades.

Peregrinos ayer haciendo cola en la Puerta de Abades. / ECG

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Saínza Seoane

Santiago

Agosto es la temporada de mayor afluencia de peregrinos que visitan los restos del Apóstol. Durante el primer fin de semana de agosto, 4.706 caminantes recogieron su compostela. Ante el gran número de visitantes que se estiman para este mes, la Catedral de Santiago habilita la Puerta de Abades para que puedan entrar en el templo durante los próximos días. La entrada se suma a la de la Praza de Praterías y se sitúa en la parte superior de la Praza da Quintana, también conocida como la Quintana dos Vivos.

No es la primera vez que la Catedral toma esta medida. El Día de Galicia de este año, el 25 de julio, la Puerta de Abades se abrió para los fieles que visitaban la Catedral. En agosto del año pasado también se abrió para tratar de ponerle fin al mismo problema.

En los próximos días, los visitantes podrán pasar por esta puerta de la Catedral a partir de la finalización de la Misa del Peregrino de las 12.00 horas hasta el inicio de la de las 19.30.

El número de los peregrinos sigue disparado

Durante el séptimo mes del año, 71.552 peregrinos hicieron el Camino de Santiago, un 7% más que en julio de 2025. Este incremento supone que 4.518 personas más llegaron a Compostela.

Como agosto es el mes en el que más afluencia hay, la Catedral de Santiago busca agilizar las visitas de los peregrinos al templo durante las horas más fuertes del día. Año tras año, los récords se baten y los responsables de la institución buscan medidas para hacer de este encuentro espiritual un momento lo más agradable posible para el peregrino.

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Además, esta medida ayudará a descongestionar la Praza de Praterías, que durante los días de mayor llegada de caminantes, se encuentra colapsada por una larga cola de fieles que esperan para entrar en la Catedral.

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