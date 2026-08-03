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De la USC a la televisión

Rodada en la Universidade de Santiago y llena de criaturas híbridas: esta exitosa serie de ciencia ficción de Prime Video llega a la televisión

Se encuentra producida por la compañía de Ames Ficción Producciones

Óscar Jaenada y Maxi Iglesias, durante los rodajes en Galicia de la temporada final de 'Punto Nemo'.

Óscar Jaenada y Maxi Iglesias, durante los rodajes en Galicia de la temporada final de 'Punto Nemo'. / Prime Video

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Se conoce como Punto Nemo al lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme.

De Santiago a la televisión tras su exitoso paso por Prime Video

Un espacio en el que, este lunes, a partir de las 23.00 horas, la cadena de televisión Cuatro nos acercará con una doble entrega de episodios de una serie de ciencia ficción rodada en diversas localizaciones de Galicia, entre ellas Santiago, cuyas dos temporadas han sido todo un éxito en la plataforma de streaming Prime Video.

Una serie creada desde Ames

Producida por la compañía amesana Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Films, la serie Punto Nemo cuenta con un título para nada casual, pues la historia parte del incidente que los miembros de una expedición oceanográfica formada por científicos y militares de la Armada Española sufren a causa de un huracán de categoría 3 mientras tratan de investigar y concienciar al mundo de los problemas de la isla de plástico localizada en el Pacífico Sur.

Óscar Jaenada y Maxi Iglesias, en la temporada final de 'Punto Nemo'.

Óscar Jaenada y Maxi Iglesias, en 'Punto Nemo'. / Ficción Producciones / Prime Video

Los tripulantes —entre los que se encuentran actores de la talla de Maxi Iglesias, Óscar Jaenada, Alba Flores, Najwa Nimri y Margarida Corceiro— logran sobrevivir, pero la fuerte tempestad arrastra al barco en el que viajan hasta una isla situada en los confines del planeta que, en realidad, se encuentra ubicada en zonas de Portugal, Canarias y, sobre todo, Galicia.

Una serie de ciencia ficción rodada en la USC y ambientada en Galicia

Su presencia en la comunidad es gracias a localizaciones como O Grove o, incluso, la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), donde se rodó el pasado mes de noviembre.

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Los actores Sara Matos, Nüll García y Maxi Iglesias, durante los rodajes de la temporada final de la serie de Prime Video 'Punto Nemo' en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC.

Los actores Sara Matos, Nüll García y Maxi Iglesias, durante los rodajes de la temporada final de la serie 'Punto Nemo' en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC. / Jesús Prieto

Un lugar, antes habitado por militares rusos, en el que los supervivientes tendrán que enfrentarse a la realidad de una isla hostil, sin recursos, llena de criaturas híbridas y un virus que amenaza con expandirse globalmente.

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