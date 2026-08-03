Sin apenas gafas en Santiago a poco más de una semana para el eclipse solar

A poco más de una semana para que se produzca un eclipse total de Sol que podrá verse en Galicia de forma privilegiada, puesto que será uno de los territorios con numerosos puntos en los que mayor duración y más completo será, quienes todavía estén pensando en que queda tiempo para adquirir las gafas homologadas con las que poder disfrutar de este histórico fenómeno astronómico deberían no demorarlo si no quieren llevarse una desagradable sorpresa.

Y es que, tras una consulta a varias farmacias de Santiago, la conclusión que se extrae es que esa medida de protección para observar el eclipse total solar por un precio que ronda los dos euros comienza claramente a escasear.

En uno de los establecimientos consultados este domingo solo les quedaba un ejemplar de lentes homologadas y con la correspondiente certificación ISO. Así lo apuntaba a EL CORREO GALLEGO una de las empleadas de la farmacia Gutiérrez del Olmo, en la rúa do Restollal, quien incidía en que «acabamos de vender unas y nos queda solo otra unidad en stock literalmente».

Creciente interés

Se muestra sin embargo esperanzada de que puedan disponer de más porque «las hemos pedido e imagino que a lo largo de esta semana podrían llegar».

En total, calcula que habrán despachado un centenar de un mismo modelo y señala que los clientes empezaron ya a interesarse por adquirirlas en torno a hace tres semanas.

Recuerda también que «lo importante es que estén certificadas en Europa, que cumplan los requisitos de la normativa europea».

Producto agotado en muchos establecimientos

Menos optimismo con respecto a la posibilidad de que se pueda cubrir toda la demanda muestran en la farmacia Vázquez Suárez, de la rúa da República Arxentina, donde apuntan que «no nos quedan, están agotadas y de momento no creemos que vayamos a disponer de más».

En su caso, cifra en dos centenares las lentes vendidas de un único modelo. Un número que da buena muestra del interés y la concienciación que está despertando entre la ciudadanía para poder asegurarse la protección ocular adecuada que le permita ser testigo en primera persona de un fenómeno que hacía más de un siglo no era visible de esta forma en España.

En pleno corazón del casco histórico, en la farmacia Gómez Ulla tampoco quedaban unidades y no contemplaban que pudieran disponer de más de aquí al 12 de agosto, y lo mismo sucedía en la de Valdés, en Cantón do Toural.

En igual situación se encuentran en la de María Fandiño, en Santa Marta, donde explican que vendieron todas las que tenían disponibles.

Opciones para los menos previsores

Frente a estos establecimientos en los que están agotadas las gafas homologadas, los santiagueses menos previsores tienen todavía opciones de hacerse con algún par en farmacias como Cortiñas Fariña, en la rúa de San Pedro de Mezonzo. Sofía Díez calcula que tendrán en torno a un centenar tras haber vendido unas 150, en una de las pocas excepciones de la ciudad, entre otras cosas porque «el último pedido nos ha llegado esta misma semana», y porque «al ser también óptica, tenemos más fácil el acceso que si solo dependiéramos de los proveedores de farmacia».

De hecho, asegura que «hemos renovado varias veces» y, con respecto al interés de los clientes por un producto con el que ellos cuentan desde enero, afirma que «la demanda empezó a dispararse en junio, en parte porque ya las pusimos a la vista».

Desde la farmacia Castiñeiriño admiten desconocer el número exacto de ejemplares de gafas para el eclipse que habrán despachado porque «lo hacemos conjuntamente con la óptica» y aunque «las hemos vendido desde principios de año, al menos desde marzo, sí que se está notando mucha mayor demanda en el último mes». Al menos hasta el viernes pasado, «nunca hemos tenido problema de falta de stock».

Las 20:29, la hora clave en Santiago

El eclipse de Sol, que en Santiago será parcial, comenzará en la capital gallega hacia las 19:30 horas del 12 de agosto, y está previsto que finalice a las 21:22, situándose su punto máximo a las 20:29 horas, tal y como se recoge en la amplia información sobre este fenómeno astronómico en la web de Turismo de Galicia.

Tanto en ella como en la del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago (USC) se incide en la importancia de observar el eclipse con una adecuada protección para no sufrir efectos indeseados.

En concreto, desde Turismo de Galicia se subraya que no se debe mirar directamente al Sol, incluso aunque este se vea débil o esté nublado, y se destaca que es muy peligroso observar el fenómeno haciendo uso de lentes convencionales, cristales ahumados, radiografías, espejos o cualquier otro «truco casero».

Riesgo de daños irreversibles

También se desaconseja totalmente apuntar cámaras, prismáticos o telescopios hacia el Sol sin filtros específicos homologados.

El observatorio incide en que está prohibido usar prismáticos o telescopios porque «mirar al Sol con ellos puede causar daños irreversibles en la vista», y aconseja proyectar la imagen del Sol sobre un trozo de cartulina. Algo que se puede conseguir con un pequeño telescopio o con telescopios solares que proyectan la imagen del Sol permitiendo que varias personas a la vez puedan observar este fenómeno con total seguridad.

Quienes opten por las gafas homologadas para deleitarse con el eclipse deben asegurarse de ponérselas antes de dirigir su vista hacia el Sol y no quitárselas hasta que hayan retirado la mirada del mismo para evitar riesgos indeseados.