La vivienda nueva se dispara en Santiago con un aumento del 500% en el primer semestre de 2026

La construcción de vivienda nueva vuelve a ganar peso en Santiago. Durante el primer semestre de 2026 se visaron 181 viviendas, frente a las 30 contabilizadas en el mismo periodo del año pasado. El incremento es del 503%, lo que significa que la cifra se ha multiplicado por seis en solo doce meses.

Los datos proceden del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (COATAC) y reflejan un cambio notable respecto al comienzo del ejercicio. Entre enero y marzo únicamente se habían visado 18 viviendas nuevas, un 33,3% menos que durante el primer trimestre de 2025. La actividad se aceleró, sin embargo, entre abril y junio, cuando se tramitaron otras 163 unidades.

El resultado sitúa a la capital gallega por encima de las 180 viviendas visadas durante una primera mitad de año por primera vez en los últimos ejercicios, incluidos los anteriores a la pandemia.

Conviene precisar que el visado de una vivienda no significa que esta ya se encuentre construida o disponible para entrar a vivir. Es un trámite técnico que acredita la documentación de un proyecto antes de su ejecución. Por tanto, los datos permiten anticipar la actividad que podría desarrollarse próximamente, pero no equivalen a viviendas terminadas ni garantizan una fecha concreta de entrega.

Viviendas tras el Corte Inlgés, en O Castiñeiriño / ECG

El presidente del COATAC, Carlos Mato, considera que las cifras muestran que la obra nueva está comenzando a ejercer como «motor del sector constructor» y reflejan una mayor actividad tanto de la iniciativa privada como de las administraciones.

A su juicio, el aumento de los proyectos supone un avance en el intento de ampliar la oferta residencial y responder a las dificultades de acceso a la vivienda. No obstante, Mato sostiene que la construcción de nuevas promociones debe combinarse con la rehabilitación de inmuebles vacíos para tratar de contener los precios de compra y reducir la presión sobre el alquiler.

También aumentan las reformas y rehabilitaciones

La recuperación de la actividad no se limita a las promociones residenciales. Santiago registró durante los seis primeros meses del año 92 expedientes de obra, un 53,3% más que los 60 tramitados en el mismo periodo de 2025.

Esta categoría es más amplia que la de vivienda nueva. Incluye intervenciones muy diferentes, desde la reforma de un establecimiento comercial o la rehabilitación de un piso hasta la construcción de una vivienda unifamiliar o de un edificio completo.

Contraste con el resto de municipios

La evolución de Santiago contrasta con la del conjunto de la provincia. Entre enero y junio se visaron en A Coruña 1.029 viviendas nuevas, un 6,1% menos que las 1.096 del primer semestre del pasado año. También descendió ligeramente el número total de expedientes de obra: fueron 845, frente a los 868 de 2025, una reducción del 2,65%.

Pese a este retroceso provincial, las viviendas visadas superaron por tercer año consecutivo el millar durante la primera mitad del ejercicio. Esta barrera solamente se alcanzó en los primeros semestres de 2024, 2025 y 2026 dentro de la serie de los últimos siete años facilitada por el colegio profesional.

Las obras movilizan 222 millones en la provincia

Otro indicador de la evolución del sector es el Presupuesto de Ejecución Material, conocido por sus siglas PEM. Se trata del documento que detalla y valora las unidades de obra necesarias para desarrollar cada proyecto técnico.

La suma de los presupuestos correspondientes a los expedientes visados en la provincia alcanzó los 222,5 millones de euros, un 10,36% más que un año antes. El importe medio por actuación se situó en 263.287 euros.

El COATAC relaciona esta subida tanto con la dimensión de los proyectos como con el encarecimiento de los materiales básicos, la energía, el transporte, la logística y los costes laborales. El organismo advierte de que la volatilidad de los precios, las dificultades de suministro y la escasez de trabajadores podrían provocar demoras en las obras y retrasar la entrega de algunas promociones.

Mato identifica precisamente la falta de mano de obra, cualificada y no cualificada, como uno de los principales obstáculos para materializar los proyectos. Entre las medidas planteadas figura adaptar con mayor rapidez la oferta de Formación Profesional a las necesidades de la construcción, avanzar en la industrialización del sector y agilizar la tramitación administrativa de las licencias.