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Mobilidade

Abre o prazo para facerse coas 29 novas licenzas de taxi de Santiago: canon de 88.000 euros e vixencia permanente

A presentación de solicitudes permanecerá aberta ata o próximo 18 de setembro

Un taxi circulando polas rúas de Santiago

Un taxi circulando polas rúas de Santiago / Jesús Prieto

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Manu López

Manu López

Santiago

O prazo para a presentación de solicitudes no concurso para a adxudicación de 29 novas licenzas de taxi de Santiago abriuse este martes tras publicarse o luns as bases reguladoras do procedemento no Boletín Oficial da Provincia. Todas as licenzas serán para vehículos adaptados para personas con mobilidade reducida e os interesados deben facer a solicitude ata o 18 de setembro.

Este é o primeiro concurso para a adxudicación de novas licenzas de taxi que o Concello de Santiago convoca desde 1998, e permitirá que a capital galega chegue a unha rota de 173 taxis. As solicitudes, segundo o formulario específico MO046, deberán axustarse a estas bases e presentaranse preferentemente por medios electrónicos, a través da sede electrónica, ou no seu defecto, presencialmente no Rexistro Xeral do Concello.

Canon de 88.000 euros

Cada persoa só poderá presentar unha única solicitude para a obtención dunha única licenza, cun canon fixado en 88.000 euros atendendo a un estudo que avalía tanto os gastos como os ingresos que xeraría a licenza, e que recolle que os prezos medios do traspaso destes permisos en Santiago situouse nos últimos anos entre 140.000 e 150.000 euros.

Para acceder a unha nova licenza de taxi deberase acreditar a titularidade do vehículo de turismo en calquera réxime de utilización xuridicamente válido, e o seu cumprimento dos requirimentos técnicos esixibles. Quedarán excluídas as solicitudes das personas que sexan titulares de máis de dúas licenzas de taxi no municipio de Santiago, e aquelas que efectuaran a transmisión doutra licenza nos cinco anos inmediatamente anteriores a esta convocatoria.

Criterios de adxudicación

A valoración das solicitudes atenderá a diferentes criterios de cualificación, segundo establece a Lei do Taxi de Galicia. A selección e adxudicación realizarase de maneira coordinada entre o Concello e a Xunta de Galicia, que emitirá un informe vinculante sobre o cumprimento dos requisitos para poder ser titular de autorizacións interurbanas.

Se dito informe é favorable, a Xunta de Goberno requirirá ás 29 licitadoras propostas coma adxudicatarias para que no prazo de 20 días hábiles presenten a documentación pertinente, así como o recibo que acredita o pago do canon de 88.000 euros.

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O inicio do servizo deberá iniciarse no prazo máximo dun mes desde a concesión definitiva da autorización. O incumprimento deste prazo poderá dar lugar á revogación da concesión. As licenzas de taxi terán unha vixencia permanente, en tanto non se produza a renuncia ou o falecemento da súa persoa titular sen herdeiros, se declare a caducidade ou se acorde a súa revogación. As 29 licenzas deste concurso outórganse con carácter permanente como taxis adaptados, de maneira que se lle deberá dar cumprimento á normativa en materia de accesibilidade.

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