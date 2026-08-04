La lluvia desata una mañana caótica en Santiago y Oroso: tres accidentes con dos vehículos volcados en menos de una hora
El regreso de la lluvia tras varias semanas de estabilidad meteorológica dejó este martes una mañana especialmente complicada en las carreteras de la capital gallega y su área metropolitana
El regreso de la lluvia a Santiago tras varias semanas de calor y estabilidad meteorológica dejó este martes una mañana especialmente complicada en las carreteras de la capital gallega y su área metropolitana.
En apenas cuarenta minutos se registraron tres accidentes de tráfico entre Santiago y Oroso, dos de ellos con vehículos volcados, que obligaron a movilizar a numerosos servicios de emergencia. Afortunadamente, todos los siniestros se saldaron con heridos de carácter leve.
El primero de los accidentes tuvo lugar a las 8.29 horas en Oroso, concretamente en la rúa Estación, situada bajo la AP-9. Según informó el 112 Galicia, una furgoneta se salió de la vía y terminó volcando.
A la llegada de los equipos de emergencia, los bomberos tuvieron que excarcelar al conductor, que se encontraba aturdido y no era capaz de abandonar el vehículo por sus propios medios. En el operativo participaron también Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Protección Civil de Oroso, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local.
Apenas quince minutos después, a las 8.44 horas, se produjo un segundo accidente en la rúa de Murcia, en la zona de A Infesta, en Santiago. En este caso, el siniestro consistió en una colisión entre un turismo y un tractor.
La conductora del turismo resultó herida leve y fue atendida por los servicios sanitarios. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y de la Policía Local de Santiago.
El tercer accidente se registró poco después, a las 9.09 horas, en la SC-20, a la altura del kilómetro 10, en Conxo. Un turismo se salió de la carretera y acabó volcado fuera de la calzada.
Aunque el vehículo quedó volcado fuera de la vía, sus ocupantes pudieron salir por su propio pie antes de la llegada de los servicios de emergencia. En el dispositivo intervinieron Urxencias Sanitarias y la Guardia Civil de Tráfico.
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