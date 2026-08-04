De apagar fuegos en Santiago a dar formaciones en Mozambique: Félix Juncal, el bombero que enseña a actuar ante emergencias

Félix Juncal viajará a Mozambique con los conocimientos acumulados durante años como bombero y con una idea sencilla: conseguir que pequeños cambios en la manera de prevenir y afrontar una emergencia puedan mejorar la seguridad de una comunidad.

El jefe de equipo del Servicio de Bomberos del Concello de Santiago permanecerá en el país africano del 16 de agosto al 12 de septiembre. Participará en Especialistas en Cooperar, el programa del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade que aprovecha la experiencia del personal municipal para prestar asistencia técnica en países del Sur Global.

Su destino será la Casa do Gaiato, un centro de acogida en el que formará tanto a los niños y jóvenes que residen allí como a los adultos de la asociación y a habitantes de las aldeas próximas.

«Hai dous grupos de poboación: os mozos e mozas dunha casa de acollida e, despois, os adultos que os rodean. A cada un haberá que darlle a formación ao nivel que lle corresponde pola idade», explica Félix Juncal a EL CORREO GALLEGO.

La actividad se centrará en la prevención de incendios y en la respuesta ante los diferentes tipos de catástrofes que pueden producirse en la zona. Será su primera experiencia dentro de un proyecto de cooperación, aunque no su primer contacto con Mozambique.

«É un sitio que coñezo e que me gusta», señala. Cuando el programa planteó la necesidad de contar con un bombero para impartir una formación relacionada con sus funciones profesionales, decidió presentar su candidatura.

Juncal no espera transformar por completo la realidad de la comunidad durante las cuatro semanas que pasará allí. Su propósito es más modesto y concreto: transmitir pautas que puedan mantenerse cuando él ya haya regresado a Santiago.

«Alí o que espero transmitir son pequenos cambios que lles afecten pouco a pouco no seu día a día», resume. También confía en regresar con un aprendizaje personal y cultural: «A nivel profesional non conto traer ningún coñecemento, pero a nivel persoal e cultural vou aprender seguramente moitísimas cousas».

El humo, un peligro mayor que las llamas

Antes de partir, el bombero compostelano recuerda algunas recomendaciones que también pueden resultar útiles en cualquier hogar. Una de las principales se refiere a los incendios declarados en las plantas inferiores de un edificio.

El miedo lleva con frecuencia a los vecinos de los pisos superiores a intentar abandonar el inmueble por las escaleras, aunque estén llenas de humo. Juncal advierte de que esta reacción puede provocar intoxicaciones e incluso muertes.

«Hai un incendio nunha planta inferior, a caixa de escaleiras énchese de fume e a xente escapa con pánico. Acaban intoxicados e, incluso, moitas veces hai falecementos», explica.

El fuego tarda mucho más en alcanzar las plantas superiores que el humo en extenderse por las zonas comunes. Por eso, cuando las llamas están en un piso inferior y la vivienda no se encuentra afectada, aconseja mantener la puerta cerrada, permanecer dentro y pedir ayuda desde una ventana o un balcón.

«Hai que ter tranquilidade. A xente ponse nerviosa e baixa pola escaleira, pero estase metendo nunha rateira», advierte.

Nunca echar agua sobre aceite ardiendo

Otro error habitual se produce cuando comienza a arder una sartén, que es una de las causas de incendio más comunes en viviendas. La reacción de echarle agua puede hacer que el aceite en llamas salte, extienda el fuego y provoque quemaduras.

La recomendación es apagar la fuente de calor y cubrir la sartén con una tapa de mayor tamaño, una manta o un paño ligeramente humedecido. Nunca debe colocarse bajo el grifo ni arrojarse agua sobre ella.

«Parece mentira que sexa tan básico, pero segue habendo xente que lle bota auga. Iso aumenta a superficie do lume e prodúcense queimaduras», alerta.

Son consejos sencillos, pero Juncal sabe que el miedo puede bloquear incluso a quien conoce la teoría. En Santiago y, próximamente, en Mozambique, su mensaje parte de la misma idea: prevenir, mantener la calma y pensar antes de actuar. A veces, cerrar una puerta o tapar correctamente una sartén es un pequeño gesto capaz de evitar una tragedia.