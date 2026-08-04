El 'Tinder de los compañeros de piso' llega a Santiago: así es COMPA, la app que busca tu 'match' más compatible para vivir

Largas colas en las inmobiliarias desde altas horas de la madrugada, mensajes por grupos de WhatsApp o preguntar a conocidos de conocidos por habitaciones libres son algunas de las maneras que los universitarios usan año tras año para encontrar compañeros de piso en Santiago. Ante la necesidad, dos jóvenes de Pontevedra han creado una página web que pretende facilitar este proceso.

COMPA nace del trabajo de fin de ciclo de Diseño de Aplicaciones Web de Lucas Ortins. Su fundador, consciente de las dificultades que atraviesan los jóvenes de hoy en día por encontrar una vivienda y con quien compartirla, trató de simplificar el proceso con su proyecto. “Buscando algo que fuera una necesidad, pensé en el precio de los alquileres y cómo la gente se ve obligada a compartir piso”, confiesa Lucas cuando recuerda cómo se le ocurrió la idea.

Pero esta plataforma busca ir más allá de encontrar una habitación, su objetivo es facilitar el proceso de dar con un compañero de piso afín a ti. “Vimos casos de hermanos y amigos que buscaban compañeros o que no estaban contentos con quién les había tocado vivir. Por eso nuestro proyecto se centra en encontrar un compañero compatible contigo”, cuenta Iago González. El joven se unió al proyecto de Lucas, su antiguo compañero de colegio, para ayudarle a ponerlo en marcha. Ahora mismo, Lucas se encarga de la parte técnica mientras que Iago está centrado del Márketing y de la Atención al Cliente.

Los creadores de COMPA definen la plataforma como "Un Tinder pero para encontrar compañeros de piso”, pues, al contrario de otras plataformas similares que se enfocan en publicitar los espacios, la página de los dos amigos de Pontevedra pretende juntar en el mismo piso a personas compatibles. “Nuestra aplicación se centra en la compatibilidad para los que compartan piso estén agusto”, aclaraban los creadores.

Cuando el usuario se registra, tiene que hacer un test de afinidad. Con 25 preguntas breves, la aplicación te clasifica en uno de los cuatro grupos que tiene definidos. Para esta categorización, Lucas Ortins se basó en los estudios de personalidad del psicólogo suizo Carl G. Jung, que clasificaba los tipos de personalidad según como la mente gestiona la información diaria. Gracias a este test, los usuarios podrán ver el porcentaje de compatibilidad con sus potenciales compañeros.

Lucas Ortins e Iago González trabajando en su proyecto. / Cedida

Según Iago y Lucas, el objetivo principal de su trabajo es ayudar a las personas a encontrar a su próximo compañero de piso, por eso cuando crearon COMPA lo hicieron pensando en que funcione gratuitamente, pese a que existen versiones de pago. “La app está pensada para usarla sin pagar”, aclaraba Lucas. Más tarde, su compañero Iago añadía: “El resto son ventajas, pero el funcionamiento es totalmente gratis”.

El mayor problema con el que se han encontrado los jóvenes de 19 y 21 años es lo que ellos definen como “el impulso inicial del proyecto”. Durante el mes y medio que la plataforma lleva en el aire, Iago y Lucas tratan de dar a conocer COMPA repartiendo folletos y subiendo vídeos a redes sociales, pero por ahora no es suficiente. Los estudiantes tienen la esperanza de que en un futuro, gracias al boca a boca y al lanzamiento de la aplicación móvil, su proyecto llegue a más usuarios y, como consecuencia, “haya más match”.

Los creadores de COMPA son los únicos patrocinadores del proyecto y no cuentan con tener beneficios durante su primer año. “Este año estamos centrados en darnos a conocer, en buscar un reconocimiento que nos ayude en proyectos futuros”, confesaba Lucas Ortins.

Iago González y Lucas Ortins esperan que, durante los próximos meses la plataforma se popularice y así jóvenes y caseros puedan beneficiarse de ella. Hasta ese momento, aclaran que van a trabajar en la creación de la aplicación móvil y en la promoción de COMPA.