Denuncia que cierran en Santiago su ciclo de FP a un curso de terminar sin darle opciones

A solo un curso de finalizar en Santiago el ciclo superior a distancia de Sistemas de telecomunicaciones e informáticos que inició en 2025 con la idea de «continuar formándome y enriquecer mi currículum», el jueves recibió una notificación por correo electrónico en la que se le anunciaba que el ciclo se cancelaba y que, por tanto, no podría continuar con sus estudios en el CIFP Politécnico.

Una decisión de cuya responsabilidad Jesús García exime al centro, que dice no comprender y frente a la que asegura que el mismo día presentó una reclamación en la Oficina de Inspección Educativa, por ahora sin respuesta.

Buen expediente académico

Califica de «injusta» esta medida, pide alguna alternativa para personas en su situación y que, «con el expediente académico que tengo, que por lo menos nos den derecho a acceder a la plataforma para estudiar y que se nos haga un examen para poder finalizar el ciclo; no estamos pidiendo ningún recurso de más».

Preguntada la consellería sobre este tema, desde Educación se asegura a EL CORREO GALLEGO que «os alumnos que xa están cursando este ciclo van poder rematalo, dado que é un ciclo a distancia», si bien «por falta de persoas inscritas non se impartirá para novos matriculados». Se entiende, por tanto, que sí se pondrán sobre la mesa diferentes opciones para que tanto Jesús como el resto de alumnos de dicho ciclo puedan rematar unos estudios que a sus 49 años él ha ido compaginando con su actividad laboral con gran sacrificio, tanto a nivel personal como en cuanto a conciliación familiar.